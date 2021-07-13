Конфигурация газопровода изменена из-за строительства моста через Тагильский пруд

Posted 13 июля 2021, 09:48
Published 13 июля 2021, 09:48
Modified 29 ноября, 17:50
Updated 29 ноября, 17:50
В местах съездов с автодороги установили современные полиэтиленовые футляры. Это существенно повысит срок безопасной эксплуатации газопровода, а также будет обеспечена защита от автомобильной техники, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Кроме того, построили 4 новых участка газопровода длиной от 40 до 600 метров и осуществили их врезку в действующую сеть. Также выполнили ликвидацию четырёх газовых колодцев, заменив их на новые и безопасные краны подземного исполнения. В микрорайоне Выя меняют оборудование трёх газораспределительных пунктов и ликвидируют семь газовых колодцев, а также меняют 3 шкафных газораспределительных пунктов на улицах Носова, Жданова и Верескова.
Заместитель главного инженера Горнозаводского округа АО «ГАЗЭКС» Валерий Шушпанов отметил, что в связи строительством новых участков газопровода в районе городского пруда значительно повысится надёжность газоснабжения микрорайонов Фотеево, Александровский, Запрудный. А проводимые работы по капитальному ремонту обеспечат полную готовность газовой системы Нижнего Тагила к безукоризненной работе зимой.
Напомним, в 2020 году в Нижнем Тагиле приступили к построению моста через Тагильский пруд. Строительство идёт с опережением графика. Стоимость данного проекта составит в общей сложности 3,9 миллиарда рублей.