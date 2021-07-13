Откровенные фото блогерши и коронавирус у молодых. Итоги дня в Свердловской области

Posted 13 июля 2021, 15:28
Published 13 июля 2021, 15:28
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
Известная блогерша и телеведущая Настя Ивлеева опубликовала в Instagram снимки с пляжа, она отдыхает в Греции с екатеринбурженкой Дианой Коркуновой. Девушки откровенно позируют в полуобнаженном виде. Некоторые подписчики задаются вопросом, действительно ли Ивлеева решила развестись с репером Элджеем и называют Коркунову ее девушкой.
Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель приехал в Нижний Тагил и побывал на месте предполагаемого захоронения Демидовых за ДК «Юбилейный». На выездном совещании присутствовали мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и директор нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева. Россель отметил, что останки будут извлечены и исследованы в современной лаборатории, в которой исследовались останки Романовых. Также он предложил построить храм на месте бывшей военной части и перезахоронить останки там. Пинаев рассказал, что работы по благоустройству парка остановлены не будут, только на месте раскопок.
Молодые люди в возрасте от 30 до 40 лет стали чаще заражаться коронавирусом. В одном из ковидных госпиталей Екатеринбурга их число в реанимации составляет 10%. 23-летняя женщина рассказала, что попала в больницу она с 2-летним сыном. За четыре дня им не было проведено никакого лечения. Однако не все оценивают работу врачей отрицательно, многие довольны персоналом и условиями.
Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения в лесу 24-летней Яны Балабановой из Североуральска. 2 июля она направилась к знакомым на свадьбу и пропала. Часть гостей говорит, что девушка была на торжестве, а другие утверждают, что не видели ее. Волонтеры прекратили поиски Яны 12 июля, сейчас ее ищет только полиция.