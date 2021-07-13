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Posted 13 июля 2021, 15:28

Published 13 июля 2021, 15:28

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Откровенные фото блогерши и коронавирус у молодых. Итоги дня в Свердловской области

13 июля 2021, 15:28
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 13 июля.

Известная блогерша и телеведущая Настя Ивлеева опубликовала в Instagram снимки с пляжа, она отдыхает в Греции с екатеринбурженкой Дианой Коркуновой. Девушки откровенно позируют в полуобнаженном виде. Некоторые подписчики задаются вопросом, действительно ли Ивлеева решила развестись с репером Элджеем и называют Коркунову ее девушкой.

Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель приехал в Нижний Тагил и побывал на месте предполагаемого захоронения Демидовых за ДК «Юбилейный». На выездном совещании присутствовали мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и директор нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева. Россель отметил, что останки будут извлечены и исследованы в современной лаборатории, в которой исследовались останки Романовых. Также он предложил построить храм на месте бывшей военной части и перезахоронить останки там. Пинаев рассказал, что работы по благоустройству парка остановлены не будут, только на месте раскопок.

«Это Божий случай»: Россель рассказал о найденном захоронении Демидовых в Тагиле
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Молодые люди в возрасте от 30 до 40 лет стали чаще заражаться коронавирусом. В одном из ковидных госпиталей Екатеринбурга их число в реанимации составляет 10%. 23-летняя женщина рассказала, что попала в больницу она с 2-летним сыном. За четыре дня им не было проведено никакого лечения. Однако не все оценивают работу врачей отрицательно, многие довольны персоналом и условиями.

Врачи заявили о частой заболеваемости COVID-19 среди молодых уральцев
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Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения в лесу 24-летней Яны Балабановой из Североуральска. 2 июля она направилась к знакомым на свадьбу и пропала. Часть гостей говорит, что девушка была на торжестве, а другие утверждают, что не видели ее. Волонтеры прекратили поиски Яны 12 июля, сейчас ее ищет только полиция.

Делом пропавшей по дороге на свадьбу свердловчанки заинтересовался СК
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#Общество#Свердловская область#Итоги
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