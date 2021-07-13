Суд оштрафовал свердловских коллекторов на 200 тысяч за звонки и угрозы

Posted 13 июля 2021, 09:06
Published 13 июля 2021, 09:06
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
Известно, что мужчина обратился к судебным приставам и пожаловался на микрокредитную организацию, где он брал займ.
После того, как у заёмщика образовалась задолженность ему на телефон стали поступать СМС и звонки. Звонившие угрожали и требовали отдать деньги.
Также угрозы и звонки поступила матери должника. Коллекторы требовали от неё погасить задолженность сына. Об этом рассказали в УФССП по Свердловской области.
В итоге фирму привлекли к ответственности и оштрафовали на 200 000 рублей.
Напомним, что угрожавшие екатерибурженке из-за долга коллеги коллекторы оштрафованы на 100 тысяч