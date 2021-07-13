Суд оштрафовал свердловских коллекторов на 200 тысяч за звонки и угрозы

Суд Екатеринбурга оштрафовал коллекторов микрофинансовой организации ООО «Империал» за навязчивые звонки и угрозы должнику и его матери. Теперь организация заплатит 200 000 рублей.

Известно, что мужчина обратился к судебным приставам и пожаловался на микрокредитную организацию, где он брал займ. После того, как у заёмщика образовалась задолженность ему на телефон стали поступать СМС и звонки. Звонившие угрожали и требовали отдать деньги. Также угрозы и звонки поступила матери должника. Коллекторы требовали от неё погасить задолженность сына. Об этом рассказали в УФССП по Свердловской области. В итоге фирму привлекли к ответственности и оштрафовали на 200 000 рублей. Напомним, что угрожавшие екатерибурженке из-за долга коллеги коллекторы оштрафованы на 100 тысяч Материалы по теме Что делать, если не удается вовремя закрыть микрокредит: практические рекомендации Суд в Екатеринбурге не стал выносить приговор обвиняемым в изнасиловании полицейским