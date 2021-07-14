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Posted 14 июля 2021, 08:12

Published 14 июля 2021, 08:12

Modified 29 ноября, 17:50

Updated 29 ноября, 17:50

Европейский суд требует узаконить в России однополые браки

14 июля 2021, 08:12
Европейский суд по правам человека обязал Россию узаконить однополые браки, после жалобы возлюбленных, которым отказали в регистрации отношений.

Суд постановил, что данный отказ является нарушением восьмой статьи Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ рекомендовал России найти баланс «между однополыми парами и обществом в целом».

Европейские судьи все же оставили на усмотрение российских властей регистрацию однополых союзов. Также они отметили, что ЛГБТ-пары не противоречат «представлению о браке».

Главный юрист РФ Павел Крашенников заявил, что Россия не собирается признавать однополые браки, так как Конституция Российской Федерации выше международных договоров. К тому же в Госдуме рассматривают законопроект, согласно которому однополым парам будет запрещано усыновлять детей.

Спикер Госдумы Володин заявил, что европейским судьям пора идти в отставку, так как своим решением они показали отсутствие квалификации.

#Общество#Россия#Суд#Европа#Брак#ЛГБТ*
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