Европейский суд требует узаконить в России однополые браки

Главный юрист РФ Павел Крашенников заявил, что Россия не собирается признавать однополые браки, так как Конституция Российской Федерации выше международных договоров. К тому же в Госдуме рассматривают законопроект, согласно которому однополым парам будет запрещано усыновлять детей.