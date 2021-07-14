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Posted 14 июля 2021, 06:32

Published 14 июля 2021, 06:32

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Храмы на Ганиной яме перед годовщиной расстрела царской семьи продезинфицировали

14 июля 2021, 06:32
Перед годовщиной расстрела царской семьи военные продезинфицировали храмы и другие прилегающие объекты на Ганиной яме.

Накануне Царских дней в Екатеринбурге, специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты ЦВО провели дезинфекцию пяти храмов, расположенных на территории монастыря Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме.

Военные обработали не только церкви, но и лестницы и пешеходные мосты дезраствором.

Решение о проведении дезинфекции объектов было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным в ответ на обращение Екатеринбургской епархии, отметили в пресс-службе Центрального военного округа.

Напомним, церковь будет построена на месте заброшенной воинской части рядом с ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле, где были предположительно найдены останки Демидовых. С таким предложением выступил бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

#Общество#Новости УрФО#Царские дни#Военные#Дезинфекция#ЦВО#Храмы#Екатеринбург
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