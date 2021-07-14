Прорвало насыпь: 10 дней после потопа уходит вода из Иван-озера в Горноуральском ГО

Напомним, в ГГО после обильных ливней были разрушены несколько дорог и мостов. Движение транспорта было приостановлено для того, чтобы их починить и укрепить. Также затопленными оказались дома и участки под Нижним Тагилом, в Верхней и Нижней Салде. Губернатор Свердловской области рассказал, что пострадавшим будут выделены деньги на восстановление жилищ. Редакция TagilCity.ru разбиралась в том, как получить компенсацию.