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Posted 14 июля 2021, 07:58

Published 14 июля 2021, 07:58

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

С опережением графика ведутся работы по капремонту многоквартирников в Нижнем Тагиле

14 июля 2021, 07:58
Более 75% от предстоящего объема работ выполнил подрядчик, осуществляющий капитальный ремонт в восьми многоквартирных домах Нижнего Тагила. Ремонт идет с опережением графика.

Подрядчиком выступает ЗАО «Стройкомплекс», с которым был заключен контракт на капремонт восьми домов в Нижнем Тагиле на общую сумму 106,5 миллиона рублей.

На данный момент в семи многоэтажках полностью отремонтированы крыши, в двух — завершен ремонт электро-и теплосетей, в одном — замены системы холодного, водоснабжения и водоотведения. Как отметили в пресс-службе мэрии, капремонты ведутся с опережением графика, так как подрядчик приступил к работам сразу после заключения контракта — в четвертом квартале 2020 года.

Сегодня у меня нет сомнений, что план по капитальным ремонтам мы выполним вовремя. Как и в прошлые годы, подрядчик приступил к реализации проекта заранее. Сезонные работы проводятся в срок. Система отлажена, замечаний нет, отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, капитально отремонтировать здание детского сада № 20 для детей раннего возраста на улице Карла Маркса, 58 планируется в Нижнем Тагиле.

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#Общество#Нижний Тагил#Капремонт#График#Многоквартирные дома
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