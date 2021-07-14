С опережением графика ведутся работы по капремонту многоквартирников в Нижнем Тагиле

На данный момент в семи многоэтажках полностью отремонтированы крыши, в двух — завершен ремонт электро-и теплосетей, в одном — замены системы холодного, водоснабжения и водоотведения. Как отметили в пресс-службе мэрии, капремонты ведутся с опережением графика, так как подрядчик приступил к работам сразу после заключения контракта — в четвертом квартале 2020 года.