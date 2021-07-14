Свердловчанка отсудила компенсацию за травму сына на горке

Свердловчанка обратилась в суд с требованием компенсации морального вреда с управляющей компании, так как её ребенку были причинены физические и моральные страдания. Суд удовлетворил требования женщины и взыскал с ОМС компенсацию в размере 3000 рублей. Ответчик с решением не согласился и подал апелляцию. Свердловский областной суд оставил решение первой инстанции без изменений.