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Posted 14 июля 2021, 08:11

Published 14 июля 2021, 08:11

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Свердловчанка отсудила компенсацию за травму сына на горке

14 июля 2021, 08:11
В Каменске-Уральском молодая мать отсудила у ОМС «Комитет по управлению имуществом» компенсацию морального вреда за травму ее 6-летнего сына на детской горке.

Трагедия произошла ещё в мае 2019 года на детской площадке возле Дворца культуры. Малыш поднялся на деревянную горку, но упал из-за плохого состояния сооружения.

На следующий день женщина с сыном обратились в больницу, так как мальчик жаловался на боль в области носа. Медики диагностировали ушиб подглазничной области.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, детская площадка действительно находилась в ненадлежащем состоянии, тем самым не соответствовала требованиям ГОСТа.

Свердловчанка обратилась в суд с требованием компенсации морального вреда с управляющей компании, так как её ребенку были причинены физические и моральные страдания. Суд удовлетворил требования женщины и взыскал с ОМС компенсацию в размере 3000 рублей. Ответчик с решением не согласился и подал апелляцию. Свердловский областной суд оставил решение первой инстанции без изменений.

#Происшествия#Каменск-Уральский#Ребенок#Травма#Свердловская область#Суд
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