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Posted 14 июля 2021, 03:49

Published 14 июля 2021, 03:49

Modified 29 ноября, 17:50

Updated 29 ноября, 17:50

Тагильский мастер художественной бересты стала победителем межрегионального фестиваля

14 июля 2021, 03:49
Мастер художественный бересты Елена Сергина из Нижнего Тагила стала одним из победителей в конкурсной программе Межрегионального фестиваля промысла «Берестяная река Урала».

Тагильский мастер художественной обработки бересты Елена Сергина стала победителем в конкурсной программе Межрегионального фестиваля промысла «Берестяная река Урала», сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила.

Фестиваль промысла состоялся 10 июля в парке «Таганская слобода» в Екатеринбурге. На него съехались около двух десятков мастеров со всех уголков страны — из Санкт-Петербурга, Пермского края, Архангельской и Новгородской областей, Удмуртии и Среднего Урала.

Мастера, работающие с берестой, в режиме реального времени соревновались в четырех номинациях.

Елена Сергина стала лауреатом 2 степени в номинации «Авторская художественная береста».

Напомним, в середине июня мастер бересты Сергей Коротченя из Нижнего Тагила стал победителем всероссийского конкурса «Русь мастеровая — 2021». Он сумел искусно соединить тагильскую бересту с городецкой росписью и покорить членов жюри.

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