Тагильский мастер художественной бересты стала победителем межрегионального фестиваля

Posted 14 июля 2021, 03:49
Published 14 июля 2021, 03:49
Modified 29 ноября, 17:50
Updated 29 ноября, 17:50
Тагильский мастер художественной обработки бересты Елена Сергина стала победителем в конкурсной программе Межрегионального фестиваля промысла «Берестяная река Урала», сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила.
Фестиваль промысла состоялся 10 июля в парке «Таганская слобода» в Екатеринбурге. На него съехались около двух десятков мастеров со всех уголков страны — из Санкт-Петербурга, Пермского края, Архангельской и Новгородской областей, Удмуртии и Среднего Урала.
Мастера, работающие с берестой, в режиме реального времени соревновались в четырех номинациях.
Елена Сергина стала лауреатом 2 степени в номинации «Авторская художественная береста».
Напомним, в середине июня мастер бересты Сергей Коротченя из Нижнего Тагила стал победителем всероссийского конкурса «Русь мастеровая — 2021». Он сумел искусно соединить тагильскую бересту с городецкой росписью и покорить членов жюри.