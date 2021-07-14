Трупы в колодце и брошенный в аэропорту кот. Итоги дня в Свердловской области

Улетевшая в Москву из Екатеринбурга пассажирка, бросила кота, которого не пустили на борт без билета, у аэропорта Кольцово. Она сказала, что отдаст его провожающим, но просто выпустила его у здания из переноски. Сотрудники аэропорта поймали животное и передали его в приют. Коту дали имя Кольцов, ему ищут новых хозяев. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по этому поводу. В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.