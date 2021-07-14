Трупы в колодце и брошенный в аэропорту кот. Итоги дня в Свердловской области

Posted 14 июля 2021, 14:20
Published 14 июля 2021, 14:20
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
Улетевшая в Москву из Екатеринбурга пассажирка, бросила кота, которого не пустили на борт без билета, у аэропорта Кольцово. Она сказала, что отдаст его провожающим, но просто выпустила его у здания из переноски. Сотрудники аэропорта поймали животное и передали его в приют. Коту дали имя Кольцов, ему ищут новых хозяев. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по этому поводу. В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.
Продюсер и основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов приедет в Нижний Тагил и встретится с музыкантами 18 июля. Участниками мастер-класса могут стать исполнители авторских текстов и музыки. Самойлов является будущим куратором креативного кластера «Самородок», который откроется в сентябре. Каждому коллективу будет дано 20 минут на выступление. Прошедшие в финал, смогут выступить на «Демидов-фесте» в Черноисточинске вместе с Самойловым.
Два сотрудника детсада погибли при работе по чистке канализационного колодца от засоров в Таборинском районе. Предварительно, они отравились неустановленным веществом. Тела завхоза и разнорабочего обнаружили 10 июля. Следственный комитет проводит проверку техники безопасности в дошкольном учреждении. Возбуждено уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
17-летняя тагильчанка попала под колеса Daewoo на улице Циолковского в Нижнем Тагиле, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате девушка получила ссадины, госпитализация не потребовалась. На 35-летнего водителя был составлен административный протокол за непредоставление преимущества в движении пешеходам. С начала года на дорогах Нижнего Тагила 16 детей получили различные травмы.