tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июля 2021, 14:20

Published 14 июля 2021, 14:20

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Трупы в колодце и брошенный в аэропорту кот. Итоги дня в Свердловской области

14 июля 2021, 14:20
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 14 июля.

Улетевшая в Москву из Екатеринбурга пассажирка, бросила кота, которого не пустили на борт без билета, у аэропорта Кольцово. Она сказала, что отдаст его провожающим, но просто выпустила его у здания из переноски. Сотрудники аэропорта поймали животное и передали его в приют. Коту дали имя Кольцов, ему ищут новых хозяев. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по этому поводу. В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Не пустили в самолёт: пассажирка бросила своего кота в аэропорту Кольцово
Узнать подробнее

Продюсер и основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов приедет в Нижний Тагил и встретится с музыкантами 18 июля. Участниками мастер-класса могут стать исполнители авторских текстов и музыки. Самойлов является будущим куратором креативного кластера «Самородок», который откроется в сентябре. Каждому коллективу будет дано 20 минут на выступление. Прошедшие в финал, смогут выступить на «Демидов-фесте» в Черноисточинске вместе с Самойловым.

Два сотрудника детсада погибли при работе по чистке канализационного колодца от засоров в Таборинском районе. Предварительно, они отравились неустановленным веществом. Тела завхоза и разнорабочего обнаружили 10 июля. Следственный комитет проводит проверку техники безопасности в дошкольном учреждении. Возбуждено уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Два сотрудника свердловского детского сада погибли при чистке канализационных стоков
Узнать подробнее

17-летняя тагильчанка попала под колеса Daewoo на улице Циолковского в Нижнем Тагиле, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате девушка получила ссадины, госпитализация не потребовалась. На 35-летнего водителя был составлен административный протокол за непредоставление преимущества в движении пешеходам. С начала года на дорогах Нижнего Тагила 16 детей получили различные травмы.

17-летнюю девушку сбила иномарка на «зебре» на улице Циолковского в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Материалы по теме
Два сотрудника свердловского детского сада погибли при чистке канализационных стоковПричины недопуска кота на борт в аэропорту Кольцово выяснит прокуратура
#Общество#Свердловская область#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика