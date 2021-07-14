Женщина назанимала 3,5 миллиона «на взятки» у своих родственников в Краснотурьинске

По версии следствия, на протяжении двух лет свердловчанка обманывала родственников. Она рассказала, что на нее было заведено уголовное дело, и для того, чтобы избежать ответственности, ей необходимо дать крупную взятку. Однако потом стало известно, что на женщину не заводили уловное дело. Пытаясь ей помочь, родственники накапливали долги и оформляли кредиты.