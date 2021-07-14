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Posted 14 июля 2021, 17:49

Published 14 июля 2021, 17:49

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Женщина назанимала 3,5 миллиона «на взятки» у своих родственников в Краснотурьинске

14 июля 2021, 17:49
31-летняя жительница Краснотурьинска подозревается в том, что обманула дядю и тетю на 3,5 миллиона рублей. Деньги женщине высылали даже из Германии. Она говорила, что средства нужны на то, чтобы давать «взятки».

По версии следствия, на протяжении двух лет свердловчанка обманывала родственников. Она рассказала, что на нее было заведено уголовное дело, и для того, чтобы избежать ответственности, ей необходимо дать крупную взятку. Однако потом стало известно, что на женщину не заводили уловное дело. Пытаясь ей помочь, родственники накапливали долги и оформляли кредиты.

В прокуратуре пояснили, что сначала свердловчанка просила небольшие суммы — около 40 тысяч рублей. После этого она начала говорить, что дело было передано в прокуратуру, а потом в суд. Для того, чтобы урегулировать вопрос, необходимо больше денег, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».

Обвиняемая даже сообщала, что, якобы, того, кто берет взятки, «попался ФСБ», и теперь уже самим взяткодателям, то есть дяде и тете, грозит уголовная ответственность,рассказал помощник прокурора Краснотурьинска Роман Максимов.

Родственники связались с другими родными из Германии, которые присылали деньги несколькими траншами. В результате подозреваемая получила около 3,5 миллиона рублей. Теперь родственники из Германии проходят как свидетели. Свою вину женщина не признает.

Напомним, в апреле 55-летняя жительница Екатеринбурга потеряла четыре квартиры, доверившись собственной дочери и ее молодому человеку. Пара продала недвижимость и сбежала.

Четырех квартир лишилась екатеринбурженка из-за дочери и ее избранника
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#Происшествия#Краснотурьинск#Обман#Родственники#Мошенница
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