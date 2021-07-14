Женщина назанимала 3,5 миллиона «на взятки» у своих родственников в Краснотурьинске

Posted 14 июля 2021, 17:49
Published 14 июля 2021, 17:49
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
По версии следствия, на протяжении двух лет свердловчанка обманывала родственников. Она рассказала, что на нее было заведено уголовное дело, и для того, чтобы избежать ответственности, ей необходимо дать крупную взятку. Однако потом стало известно, что на женщину не заводили уловное дело. Пытаясь ей помочь, родственники накапливали долги и оформляли кредиты.
В прокуратуре пояснили, что сначала свердловчанка просила небольшие суммы — около 40 тысяч рублей. После этого она начала говорить, что дело было передано в прокуратуру, а потом в суд. Для того, чтобы урегулировать вопрос, необходимо больше денег, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».
Обвиняемая даже сообщала, что, якобы, того, кто берет взятки, «попался ФСБ», и теперь уже самим взяткодателям, то есть дяде и тете, грозит уголовная ответственность,рассказал помощник прокурора Краснотурьинска Роман Максимов.
Родственники связались с другими родными из Германии, которые присылали деньги несколькими траншами. В результате подозреваемая получила около 3,5 миллиона рублей. Теперь родственники из Германии проходят как свидетели. Свою вину женщина не признает.
Напомним, в апреле 55-летняя жительница Екатеринбурга потеряла четыре квартиры, доверившись собственной дочери и ее молодому человеку. Пара продала недвижимость и сбежала.