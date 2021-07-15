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Posted 15 июля 2021, 06:26

Published 15 июля 2021, 06:26

Modified 29 ноября, 17:50

Updated 29 ноября, 17:50

До смерти избила свою престарелую мать жительница Свердловской области

15 июля 2021, 06:26
Жительница Белоярского района до смерти избила 88-лтнюю мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения. За совершенное преступление женщина отправлена в тюрьму.

По решению суда 55-летняя жительница одного из сел Белоярского района признана виновной в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Ей назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Смертельные удары своей 88-летней матери свердловчанка нанесла ногами и поленом в августе 2020 года.

От полученных травм потерпевшая через непродолжительное время скончалась в больнице, уточнили в СКР.

Отбывать срок женщина будет в исправительной колонии общего режима.

Напомним, за убийство собственного сына к 6 годам лишения свободы приговорена 72-летняя жительница Екатеринбурга. Пытаясь избежать ответственности за содеянное, женщина завернула труп в покрывало и вынесла на улицу. Избавиться от тела ей помогала дочь.

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