До смерти избила свою престарелую мать жительница Свердловской области

Posted 15 июля 2021, 06:26
Published 15 июля 2021, 06:26
Modified 29 ноября, 17:50
Updated 29 ноября, 17:50
По решению суда 55-летняя жительница одного из сел Белоярского района признана виновной в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Ей назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
Смертельные удары своей 88-летней матери свердловчанка нанесла ногами и поленом в августе 2020 года.
От полученных травм потерпевшая через непродолжительное время скончалась в больнице, уточнили в СКР.
Отбывать срок женщина будет в исправительной колонии общего режима.
Напомним, за убийство собственного сына к 6 годам лишения свободы приговорена 72-летняя жительница Екатеринбурга. Пытаясь избежать ответственности за содеянное, женщина завернула труп в покрывало и вынесла на улицу. Избавиться от тела ей помогала дочь.