До смерти избила свою престарелую мать жительница Свердловской области

По решению суда 55-летняя жительница одного из сел Белоярского района признана виновной в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Ей назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.