Найденный труп бизнесмена и «ковидные» рекорды. Итоги дня в Свердловской области

В Свердловской области за последние пять дней в третий раз обновлен рекорд по суточной заболеваемости COVID-19. С с 14 по 15 июля выявлено 484 случая. С начала пандемии инфекция диагностирована у 99 537 жителей региона. Общее число летальных случаев достигло 4 075 свердловчан, из них 17 скончались за минувшие сутки. Также за последние 24 часа из больниц выписано 447 пациентов, всего выздоровело 92 662 человека.