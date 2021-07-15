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Posted 15 июля 2021, 15:04

Published 15 июля 2021, 15:04

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Найденный труп бизнесмена и «ковидные» рекорды. Итоги дня в Свердловской области

15 июля 2021, 15:04
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 15 июля.

Тело пропавшего 12 июля 47-летнего бизнесмена из Екатеринбурга Сергея Кочергина, который отправился на велосипедную прогулку, было найдено в районе озера Шарташ в Екатеринбурге. Его обнаружил велосипедист, проезжавший рядом. Предварительно установлено, что смерть не носит криминального характера, тело направлено на экспертизу. По словам жены погибшего, у него не было проблем со здоровьем, конфликтов и долгов.

Стали известны подробности обнаружения тела пропавшего екатеринбургского бизнесмена
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Роструд обязал работодателей отстранять сотрудников, непривитых от COVID-19 и не имеющих противопоказаний. В том числе и тех, кто работает удаленно. Дата, с которой работника могут отстранить, зависит от сроков проведения вакцинации в субъектах РФ. Вернуться обратно сотрудник сможет либо поставив прививку, либо после пандемии.

Отстранять непривитых от COVID-19 сотрудников обязал работодателей Роструд
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В Свердловской области за последние пять дней в третий раз обновлен рекорд по суточной заболеваемости COVID-19. С с 14 по 15 июля выявлено 484 случая. С начала пандемии инфекция диагностирована у 99 537 жителей региона. Общее число летальных случаев достигло 4 075 свердловчан, из них 17 скончались за минувшие сутки. Также за последние 24 часа из больниц выписано 447 пациентов, всего выздоровело 92 662 человека.

В третий раз за 5 дней обновлен рекорд по заболеваемости COVID-19 на Среднем Урале
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Огромные очереди образовались утром 15 июля на предполетном досмотре в аэропорту Кольцово. В руководстве пояснили, что это сезонное явление на время отпусков. Ситуацию с соблюдением прав пассажиров контролирует Уральская транспортная прокуратура. Из-за ремонта дорог в Екатеринбурге время поездки в аэропорт увеличилось. Возможно, будут пущены дополнительные поезда до Кольцово, чтобы пассажиры не опаздывали на борт.

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#Общество#Свердловская область#Итоги
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