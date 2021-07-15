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Posted 15 июля 2021, 05:48

Published 15 июля 2021, 05:48

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

О начале в мире третьей волны пандемии COVID-19 объявил глава ВОЗ

15 июля 2021, 05:48
Сюжет
Коронавирус
О том, что мир находится на пороге третьей волны пандемии коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, несмотря на устойчивое снижение заболеваемости и смертности, которое происходило после вакцинации в Европе и Северной Америке, сейчас показатели поменялись.

К сожалению, сейчас эти тенденции изменились, и мы находимся на ранних стадиях третьей волны,цитируют слова Гебрейсуса «Ведомости».

Отмечается, что минувшая неделя стала четвертой неделей подряд, когда во всем мире фиксировался рост числа случаев заболевания COVID-19. Смертность также вновь стала расти после 10 недель снижения. При этом вирус эволюционирует, что приводит к появлению новых вариантов.

По словам Гебрейесуса, одним из главных факторов роста передачи инфекции является дельта-вариант. На данный момент штамм активен в 111 странах. Предполагается, что в скором времени он будет являться доминирующим штаммом COVID-19.

Напомним, причины третьей волны коронавируса озвучил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. Он высказал озабоченность тем, что свердловчане не соблюдают нормы эпидбезопасности, что приводит к росту числа зараженных.

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#Коронавирус#Здоровье#Мир#Эпидемия#Пандемия
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