О начале в мире третьей волны пандемии COVID-19 объявил глава ВОЗ

Posted 15 июля 2021, 05:48
Published 15 июля 2021, 05:48
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
По его словам, несмотря на устойчивое снижение заболеваемости и смертности, которое происходило после вакцинации в Европе и Северной Америке, сейчас показатели поменялись.
К сожалению, сейчас эти тенденции изменились, и мы находимся на ранних стадиях третьей волны,цитируют слова Гебрейсуса «Ведомости».
Отмечается, что минувшая неделя стала четвертой неделей подряд, когда во всем мире фиксировался рост числа случаев заболевания COVID-19. Смертность также вновь стала расти после 10 недель снижения. При этом вирус эволюционирует, что приводит к появлению новых вариантов.
По словам Гебрейесуса, одним из главных факторов роста передачи инфекции является дельта-вариант. На данный момент штамм активен в 111 странах. Предполагается, что в скором времени он будет являться доминирующим штаммом COVID-19.
Напомним, причины третьей волны коронавируса озвучил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. Он высказал озабоченность тем, что свердловчане не соблюдают нормы эпидбезопасности, что приводит к росту числа зараженных.