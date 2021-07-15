Около 88 миллионов рублей задолжали за потребленный газ екатеринбуржцы

Дебиторская задолженность жителей Екатеринбурга за потребленный газ насчитывает 88 миллионов рублей на 1 июля 2021 года. За год данный показатель увеличился на 11 миллионов рублей.

Просроченная задолженность больше трех месяцев физических лиц составляет 32 миллиона рублей, а дебиторская задолженность юридических лиц в столице Урала насчитывает 208 миллионов рублей, сообщает пресс-служба АО «Екатеринбурггаз». Отмечается, что в отношении должников проходит взыскание в судебном порядке. Напомним, в Краснотурьинске после прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным организована доследственная проверка о возможной халатности должностных лиц в связи с непринятием мер по газификации населения. СК проверит мэрию Краснотурьинска из-за отсутствия газа в частных домах Узнать подробнее Материалы по теме К пожаловавшейся на отсутствие газа пенсионерке приехал глава Краснотурьинска