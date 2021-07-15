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Posted 15 июля 2021, 04:37

Published 15 июля 2021, 04:37

Modified 24 февраля, 13:14

Updated 24 февраля, 13:14

Около 88 миллионов рублей задолжали за потребленный газ екатеринбуржцы

15 июля 2021, 04:37
Дебиторская задолженность жителей Екатеринбурга за потребленный газ насчитывает 88 миллионов рублей на 1 июля 2021 года. За год данный показатель увеличился на 11 миллионов рублей.

Просроченная задолженность больше трех месяцев физических лиц составляет 32 миллиона рублей, а дебиторская задолженность юридических лиц в столице Урала насчитывает 208 миллионов рублей, сообщает пресс-служба АО «Екатеринбурггаз».

Отмечается, что в отношении должников проходит взыскание в судебном порядке.

Напомним, в Краснотурьинске после прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным организована доследственная проверка о возможной халатности должностных лиц в связи с непринятием мер по газификации населения.

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#Общество#Новости УрФО#Должник#Бытовой газ#Должники#Екатеринбург
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