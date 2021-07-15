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Posted 15 июля 2021, 13:02

Published 15 июля 2021, 13:02

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Празднование Дня Металлурга в Нижнем Тагиле отменено из-за COVID-19

15 июля 2021, 13:02
Сюжет
Коронавирус
День металлурга в Нижнем Тагиле не состоится из-за непростой эпидемиологической обстановки в городе. Праздник должен был состояться 18 июля 2021 года.

Из-за роста заболевания коронавирусом, а также в связи с указом губернатора Свердловской области об отмене массовых мероприятий, в День металлурга в Нижнем Тагиле отменены все праздничные мероприятия, в том числе и салют, сообщила пресс-служба ЕВРАЗ НТМК.

Также недавно стало известно, что в Нижнем Тагиле отменят и День города. 15 июля 2021 года мэр Владислав Пинаев во время очередного собрания заявил, что решение об отмене Дня города примут в ближайшее время.

Напомним, в Первоуральске День города и День металлурга городские власти решили объединить в один день и провести в онлайн-формате. «Живой» частью мероприятия станут лишь два салюта, которые запустят вечером с двух разных площадок.

Два салюта в честь Дня металлурга и Дня города запустят в Первоуральске
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#Коронавирус COVID-19#Нижний Тагил#Коронавирус#Свердловская область#День города#День металлурга#Отмена#Мероприятия
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