Двух «лихачей» накажут за ДТП с тяжело пострадавшей 3-летней девочкой

По версии следствия, 25-летний водитель за рулём «Опель Астра», двигаясь со скоростью 105 километров в час, обогнал «Фиат» и резко перед ним затормозил. В этот момент позади «Фиата» двигался «Лэнд Ровер», водитель которого отвлекся от дороги и допустил столкновение с автомобилем. От удара «Фиат» отбросило на машину лихача.