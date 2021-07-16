tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 июля 2021, 10:44

Published 16 июля 2021, 10:44

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Двух «лихачей» накажут за ДТП с тяжело пострадавшей 3-летней девочкой

16 июля 2021, 10:44
В Екатеринбурге перед судом предстанут два водителя из-за ДТП, в котором серьезно пострадала 3-летняя девочка. Авария произошла на 15-ом километре Тюменского тракта еще в сентябре 2020 года.

По версии следствия, 25-летний водитель за рулём «Опель Астра», двигаясь со скоростью 105 километров в час, обогнал «Фиат» и резко перед ним затормозил. В этот момент позади «Фиата» двигался «Лэнд Ровер», водитель которого отвлекся от дороги и допустил столкновение с автомобилем. От удара «Фиат» отбросило на машину лихача.

В момент аварии в салоне «Фиата» находилась 3-летняя девочка, которые получила серьезные травмы и экстренно была госпитализирована в больницу.

Уголовные дела были заведены на обоих водителей. В настоящее время они направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, что в дорожной аварии с участием трех автомобилей на ЕКАДе погибла 57-летняя женщина. Она находилась за рулем Hyundai Solaris и выехала на «встречку», где столкнулась с «ГАЗелью».

Материалы по теме
В ДТП с маршруткой и мусоровозом пострадали 11 человек в Саратовской областиНетрезвый водитель попал в ДТП во время ухода от погони ГИБДД в СевероуральскеТри человека пострадали в лобовом ДТП на улице Алтайская в Нижнем Тагиле
#Происшествия#ДТП#Тюмень#Массовое дтп#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика