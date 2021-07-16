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Posted 16 июля 2021, 15:15

Published 16 июля 2021, 15:15

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

Грузовик дважды врезался в иномарку на трассе под Нижним Тагилом

16 июля 2021, 15:15
Грузовой автомобиль врезался в иномарку в районе остановки «Руш» на трассе под Нижним Тагилом.

ДТП произошло вечером 16 июля, по направлению в город со стороны Старателя. На фотографиях с места событий можно увидеть, что темная иномарка получила повреждения задней части, также от силы удара на машине осталась вмятина на боку, вблизи пассажирского сидения. На снимках видно, как автомобиль увозит эвакуатор.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, сообщили TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Напомним, в июне 33-летний нетрезвый водитель Toyota Avensis въехал в ограждение и столкнулся с грузовой машиной Volvo. ДТП случилось на 320-м километре магистрали Пермь — Екатеринбург.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#Иномарка#Грузовик#Руш
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