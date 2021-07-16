Обвинение за сожжение и посмертный Орден мужества. Итоги дня в Свердловской области

Posted 16 июля 2021, 15:41
Published 16 июля 2021, 15:41
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
33-летней жительнице Екатеринбурга грозит до 20 лет колонии за сожжение молодого человека заживо. Она обвиняется в убийстве с особой жестокостью, совершенном из хулиганских побуждений. 24 мая возле одного из домов на улице Луначарского девушка подожгла спящего бездомного, перед этим облив его горючей жидкостью из стоявших рядом бутылок. Таким образом екатеринбурженка хотела продемонстрировать пренебрежительное отношение к окружающим, рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета. Молодой человек получил 60% тела и скончался в больнице, а девушка была объявлена в розыск. Ее задержали 15 июля на Уралмаше и поместили под стражу.
Спасшую утопающих женщину с маленьким ребенком Дарью Агупову из Екатеринбурга, которая умерла в больнице после операции, представить к награде решил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что 36-летняя девушка, у которой впереди целая жизнь, героически спасла две — мамы и 2-летнего ребенка — ценой собственной. У свердловчанки остался шестилетний сын. «Я представил Дарью Агупову к Ордену Мужества. Посмертно», написал глава региона на своей странице в Instagram.
Свыше ста пассажиров 16 июля не смогли улететь из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Турцию. Рейс до Антальи был задержан на 7 часов. Это произошло по техническим причинам. Прошедшим паспортной контроль пассажирам в зале вылета были предоставили напитки и питание, сообщили в пресс-службе аэропорта.
В предстоящие выходные на Средний Урал придут грозы, сопровождающиеся сильным ветром с порывами ветра до 20 метров в секунду. Штормовое предупреждение объявлено в регионе на 17 июля. В воскресенье, 18 июля синоптики также прогнозируют в регионе дожди и грозы. Температура воздуха установится на отметке +24 градуса в дневные часы и +15 ночью. О возможном возникновении аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, порывов линий электропередач и обрывов технических проводов из-за сильного ветра предупреждают жителей в областном МЧС.