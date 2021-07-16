Обвинение за сожжение и посмертный Орден мужества. Итоги дня в Свердловской области

33-летней жительнице Екатеринбурга грозит до 20 лет колонии за сожжение молодого человека заживо. Она обвиняется в убийстве с особой жестокостью, совершенном из хулиганских побуждений. 24 мая возле одного из домов на улице Луначарского девушка подожгла спящего бездомного, перед этим облив его горючей жидкостью из стоявших рядом бутылок. Таким образом екатеринбурженка хотела продемонстрировать пренебрежительное отношение к окружающим, рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета. Молодой человек получил 60% тела и скончался в больнице, а девушка была объявлена в розыск. Ее задержали 15 июля на Уралмаше и поместили под стражу.