Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут в выходные в Нижнем Тагиле

В Госавтоинспекции напоминают, что управление транспортным в нетрезвом виде может повлечь гибель и ранение людей, а выезд в нарушение ПДД на «встречку» карается штрафом в размере 5000 рублей или лишением права управления транспортным средством на 4 — 6 месяцев, а при повторном нарушении — на 1 год.