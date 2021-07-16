Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут в выходные в Нижнем Тагиле

Posted 16 июля 2021, 16:45
Published 16 июля 2021, 16:45
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
Рейды ГИБДД пройдут не только во всех районах Нижнего Тагила, но и на территории Горноуральского городского округа с вечера пятницы по воскресенье.
Особое внимание автоинспекторы уделят выявлению грубых нарушений Правил дорожного движения — фактов управления автомобилем без прав, находясь в состоянии опьянения, а также выявлению и пресечению нарушений, связанных с выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
В Госавтоинспекции напоминают, что управление транспортным в нетрезвом виде может повлечь гибель и ранение людей, а выезд в нарушение ПДД на «встречку» карается штрафом в размере 5000 рублей или лишением права управления транспортным средством на 4 — 6 месяцев, а при повторном нарушении — на 1 год.
Напомним, после лобового столкновения Lada Vesta и Hyunday Getz на улице Алтайская в Нижнем Тагиле утром 16 июля из одного из автомобилей убежала кошка. Пострадавшая в дорожной аварии обратилась к тагильчанам с просьбой о помочи в поисках домашней любимицы.