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Posted 16 июля 2021, 09:24

Published 16 июля 2021, 09:24

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Три человека пострадали в лобовом ДТП на улице Алтайская в Нижнем Тагиле

16 июля 2021, 09:24
В дорожной аварии пострадали несколько человек — водитель и пассажиры легковых автомобилей, сошедшихся в «лобовом» столкновении на улице Алтайская в Нижнем Тагиле.

Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественной Lada Vesta и Hyunday случилось около 11.30 у дома № 4А на улице Алтайская в Нижнем Тагиле.

По предварительной информации, водитель Lada Vesta не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с Hyunday.

В иномарке ехали пенсионеры — бабушка и дедушка, они получили травмы и были доставлены в больницу на машине «скорой помощи».

Также имеются пострадавшие и в машине виновника аварии — девушка-пассажир «Lada» получила ушиб грудной клетки, рассказал паблику «Инцидент Нижний Тагил» один из свидетелей ДТП.

На видео и фото, которыми поделились подписчики группы, видно, что автомобили получили значительные повреждения. У отечественного автомобиля помята передняя часть кузова, а у иномарки в результате столкновения отлетело левое переднее колесо.

В обстоятельствах и причинах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. Подробности в городской Госавтоинспекции обещали рассказать чуть позже.

UPD: Пострадавшая в дорожной аварии с участием Lada Vesta и Hyunday Getz просит тагильчан помочь в поисках кошки, которая убежала в момент ДТП на улице Алтайская, 4А в пятницу 16 июля.

Напомним, 12 июля водитель мотоцикла получил переломы плеча и бедра, травмы головы и живота в результате столкновения с иномаркой на улице Юности в Нижнем Тагиле. Автомобилист не уступил дорогу байкеру при выезде с прилегающей территории.

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#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Алтайская#Пострадавшие#Улица Алтайская
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