Три человека пострадали в лобовом ДТП на улице Алтайская в Нижнем Тагиле

В дорожной аварии пострадали несколько человек — водитель и пассажиры легковых автомобилей, сошедшихся в «лобовом» столкновении на улице Алтайская в Нижнем Тагиле.

Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественной Lada Vesta и Hyunday случилось около 11.30 у дома № 4А на улице Алтайская в Нижнем Тагиле. По предварительной информации, водитель Lada Vesta не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с Hyunday. В иномарке ехали пенсионеры — бабушка и дедушка, они получили травмы и были доставлены в больницу на машине «скорой помощи». Также имеются пострадавшие и в машине виновника аварии — девушка-пассажир «Lada» получила ушиб грудной клетки, рассказал паблику «Инцидент Нижний Тагил» один из свидетелей ДТП. На видео и фото, которыми поделились подписчики группы, видно, что автомобили получили значительные повреждения. У отечественного автомобиля помята передняя часть кузова, а у иномарки в результате столкновения отлетело левое переднее колесо. В обстоятельствах и причинах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. Подробности в городской Госавтоинспекции обещали рассказать чуть позже. UPD: Пострадавшая в дорожной аварии с участием Lada Vesta и Hyunday Getz просит тагильчан помочь в поисках кошки, которая убежала в момент ДТП на улице Алтайская, 4А в пятницу 16 июля. Напомним, 12 июля водитель мотоцикла получил переломы плеча и бедра, травмы головы и живота в результате столкновения с иномаркой на улице Юности в Нижнем Тагиле. Автомобилист не уступил дорогу байкеру при выезде с прилегающей территории. Материалы по теме Ударилась головой о капот: 6-летнюю девочку сбила «ГАЗель» в Екатеринбурге Женщину с детьми протаранил задним ходом водитель «ГАЗели» на Урале