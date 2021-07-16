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Posted 16 июля 2021, 10:26

Published 16 июля 2021, 10:26

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Закрытый из-за плохих результатов ЕГЭ класс в Нижней Салде решено сохранить

16 июля 2021, 10:26
Десятый класс в Нижней Салде, учащихся которого решили перевести в другую школу из-за плохих результатов ЕГЭ, сохранят. Такое решение принято по просьбе родителей.

Выпускников девятых классов в Нижней Салде, которым объявили, что в десятый класс они пойдут в другое образовательное учреждение на окраине города, решили оставить в родной школе.

Класс в этой школе будет сформирован. Решение было принято совместно с родителями. В школе создадут все необходимые условия, чтобы дети в этом небольшом классе получали качественное образование и дальше, рассказали TagilCity.ru в управлении образования ГО Нижней Салды.

Напомним, ранее сообщалось, что десятый класс закрыли в школе Нижней Салды из-за плохих результатов ЕГЭ и выпускников девятых классов по этой причине перевели в другую школу, до которой нужно добираться около 40 минут.

#Общество#Верхняя и Нижняя Салда#Эксклюзив#Свердловская область#Школа#Образование#Выпускники#ЕГЭ
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