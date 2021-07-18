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Posted 18 июля 2021, 13:15

Published 18 июля 2021, 13:15

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Удушливый выброс с «Коксохима» и проверка Росприроднадзора. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

18 июля 2021, 13:15
Сюжет
Выбросы
Чем дышали жители Нижнего Тагила на прошедшей неделе и о действиях надзорных ведомств по регулярным выбросам и иным нарушениям в городе, читайте в экологических итогах TagilCity.ru.

На этой неделе тагильчане обратили внимание на очередной «удушливый» выброс черного цвета и едкого запаха со стороны кокосохимического производства ЕВРАЗ НТМК. У некоторых жителей города при этом першило горло, вызывая удушливый кашель.

Никаких официальных заявлений о причинах выброса со стороны руководства предприятия высказано не было.

Однако, межрегиональное управление Росприроднадзора начало административное расследование в отношении «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» из-за загрязнения воздуха.

По итогам проверки ведомство должно будет принять меры по соблюдению природоохранных требований в охране атмосферного воздуха.

Из-за загрязнений воздуха Росприроднадзор проверяет ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
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Также в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области пообещали обязать рекультивировать загрязнение после разлива нефтепродуктов в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом.

Это будет сделано после того, как выяснится владелец участка, на котором произошел разлив нефтепродуктов, чтобы установить виновных лиц.

А у «дочки» тагильского УВЗ не получилось оспорить решение Росприроднадзора о привлечении компании к ответственности за разлив нефтепродуктов.

Компания должна будет выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв.

«Дочка» тагильского УВЗ заплатит 400 тысяч штрафа за разлив нефтепродуктов
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На этой неделе суд отказал АО «Химическому заводу «Планта» в Нижнем Тагиле в получении очередной отсрочки по согласованию санитарно-защитной зоны по предписанию суда.

Судебная коллегия указала предприятию на тот факт, что оно уже 10 лет не может исполнить такое предписание и что ему неоднократно предоставлялись такие отсрочки.

«ХЗ Планта» суд отказал в получении отсрочки по согласованию СЗЗ в Нижнем Тагиле
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Надо отметить, что в Нижнем Тагиле впервые применена европейская технология по укладке инженерных сетей при реконструкции коллектора и труб на ГГМ.

Теперь в городе для замены труб применяется технология производства спиральновитых профилированных полиэтиленовых труб, что позволяет не останавливать работу всей отводящей стоки сети во время реконструкции.

Впервые применена европейская технология по укладке инженерных сетей в Нижнем Тагиле
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Тем не менее, «Водоканал-НТ» игнорирует предписания Роспотребнадзора по улучшению водоемов - за год так и не улучшено качество воды в Верхне-Выйском и Черноисточинском прудах. В одном водоеме высокий показатель окисляемости, а в другом — завышен уровень марганца.

Теперь нарушителю по нормам и качеству питьевой воды в городе выдано новое предписание, согласно которому он обязан устранить выявленные нарушения до 25 мая 2022 года.

И в завершение хочется отметить, что положительное заключение Уральского межрегионального управления Росприроднадзора получил проект мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО в Нижнем Тагиле.

Экспертная комиссия в составе 10 специалистов из различных направлений с нескольких регионов страны заверила, что данный проект соответствует экологическим требованиям в области охраны окружающей среды. В скором времени уже можно ожидать начала работ по возведению объекта.

Росприроднадзор утвердил проект полигона ТКО в Нижнем Тагиле
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#ЕВРАЗ НТМК#Здоровье#Итоги#МУП "Водоканал"#Выбросы#Планта#Росприроднадзор
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