40-градусная жара ожидается в регионах России

Posted 19 июля 2021, 05:06
Published 19 июля 2021, 05:06
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
По данным метеорологических служб, на этой неделе в некоторых регионах России ожидается аномальная жара. На юге страны столбики термометраов к середине недели могут подняться до +44 градусов, сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, аномальная погода ожидается в Волгоградской и Астраханской областях, в Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Чечне и на Кавказе, а также в Красноярском крае, Ростовской области и Ставрополье.
В Краснодарском крае и в Крыму будет не так жарко — до +30 градусов в дневные часы.
В Свердловской области температура воздуха днем установится на отметке +28…+32 градуса. С середины недели возможны грозы и ливни.
Напомним, на нашествие божьих коровок на юге России пожаловались туристы. Насекомыми, которые кусаются, облеплено все на улице, они также проникают в помещения через окна и двери.