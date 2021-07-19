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Posted 19 июля 2021, 05:06

Published 19 июля 2021, 05:06

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

40-градусная жара ожидается в регионах России

19 июля 2021, 05:06
На Россию надвигается аномальная 40-градусная жара. В некоторых регионах страны температура воздуха поднимется на этой неделе до +44 градусов.

По данным метеорологических служб, на этой неделе в некоторых регионах России ожидается аномальная жара. На юге страны столбики термометраов к середине недели могут подняться до +44 градусов, сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, аномальная погода ожидается в Волгоградской и Астраханской областях, в Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Чечне и на Кавказе, а также в Красноярском крае, Ростовской области и Ставрополье.

В Краснодарском крае и в Крыму будет не так жарко — до +30 градусов в дневные часы.

В Свердловской области температура воздуха днем установится на отметке +28…+32 градуса. С середины недели возможны грозы и ливни.

Напомним, на нашествие божьих коровок на юге России пожаловались туристы. Насекомыми, которые кусаются, облеплено все на улице, они также проникают в помещения через окна и двери.

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#Общество#Россия#Здоровье#Погода#Жара#Синоптики#Регионы России#Аномальная температура
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