Медаль первенства России по гребному слалому завоевали спортсмены из Нижнего Тагила

Posted 19 июля 2021, 14:27
Published 19 июля 2021, 14:27
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
Второе место в командной гонке на байдарке заняли воспитанники СШОР «Уралец» Андрей Медведев, Павел Беляев и Данил Вахрушев, сообщает «Тагильский рабочий». Молодые люди исполнили норматив кандидата в мастера спорта России.
Напомним, в мае тагильские гребцы стали чемпионами и призерами Кубка России по гребному слалому, который завершился в Новгородской области. В копилке спортсменов две золотых, серебряные и бронзовая медали.