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Posted 19 июля 2021, 14:27

Published 19 июля 2021, 14:27

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

Медаль первенства России по гребному слалому завоевали спортсмены из Нижнего Тагила

19 июля 2021, 14:27
Первенство России по гребному слалому среди юниоров до 19 лет состоялось в городе Окуловка Новгородской области. Спортсмены из Нижнего Тагила смогли завоевать медаль.

Второе место в командной гонке на байдарке заняли воспитанники СШОР «Уралец» Андрей Медведев, Павел Беляев и Данил Вахрушев, сообщает «Тагильский рабочий». Молодые люди исполнили норматив кандидата в мастера спорта России.

Напомним, в мае тагильские гребцы стали чемпионами и призерами Кубка России по гребному слалому, который завершился в Новгородской области. В копилке спортсменов две золотых, серебряные и бронзовая медали.

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#Спорт#Нижний Тагил#Гребной слалом#Спорсмены#Чемпионы
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