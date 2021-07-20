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Posted 20 июля 2021, 09:06

Published 20 июля 2021, 09:06

Modified 29 ноября, 17:39

Updated 29 ноября, 17:39

До 6 лет тюрьмы грозит банде цыганок на чёрной «Приоре» из Екатеринбурга

20 июля 2021, 09:06
Над четырьмя цыганками от 23 до 45 лет, грабивших квартиры пожилых людей, состоится судебный процесс в Кировском районном суде Екатеринбурга. Им грозит до шести лет лишения свободы.

У воровок имелась чёрная «Приора» с краснодарскими номерами, на которой они ездили по городу. Они заходили к пенсионерам и похищали у них деньги и иные ценности, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Преступницы представлялись сотрудницами разных городских служб, просили попить воды или говорили, что ими проводится перепись населения. Далее одна отвлекает внимание пожилого человека, а остальные в это время ищут ювелирные украшения, ценные вещи, а также забирают деньги, меняя их на билеты «банка приколов». После совершения преступления сообщнице подавался условный сигнал, и они сразу же уходили.

В апреле 2021 года они таким же образом обокрали 81-летнего мужчину. Женщины проникли к нему под предлогом составления списка людей, которым подарят подарки на 9 Мая. Пока две злоумышленницы на кухне отвлекали пенсионера, остальные две зашли в квартиру через незапертую входную дверь и забрали ювелирные изделия и вставную челюсть с золотыми коронками, всего свыше 85 тысяч рублей.

Вскоре они были задержаны благодаря записям с камер наблюдения и составленному фотороботу. Выяснилось, что одна из цыганок ранее уже была судима за кражи, а другая за наркотики.

Напомним, в декабре 2020 года полиция задержала троих преступников, которые под видом работников газовой службы грабили квартиры пожилых людей в Свердловской и Курганской областях. Один из них был взят под стражу, а двое находились под подпиской о невыезде.

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