До 6 лет тюрьмы грозит банде цыганок на чёрной «Приоре» из Екатеринбурга

В апреле 2021 года они таким же образом обокрали 81-летнего мужчину. Женщины проникли к нему под предлогом составления списка людей, которым подарят подарки на 9 Мая. Пока две злоумышленницы на кухне отвлекали пенсионера, остальные две зашли в квартиру через незапертую входную дверь и забрали ювелирные изделия и вставную челюсть с золотыми коронками, всего свыше 85 тысяч рублей.