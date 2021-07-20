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Posted 20 июля 2021, 17:24

Published 20 июля 2021, 17:24

Modified 18 сентября 2022, 12:03

Updated 18 сентября 2022, 12:03

РЭО предложил конфисковывать мусоровозы за сброс отходов в неположенных местах

РЭО предложил конфисковывать мусоровозы за сброс отходов в неположенных местах

20 июля 2021, 17:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев сообщил, что организация предложила правительству предусмотреть в КоАП РФ такую меру, как конфискация мусоровозов за сброс отходов в неположенных местах.

Как отметил Буцаев, с рынка должны уйти недобросовестные компании, которые сваливают мусор на свалки, а не везут их в сортировочные центры. По его мнению, конфискация мусоровозов может стать мерой, которая этому поможет. Буцаев подчеркнул, что данная инициатива носит скорее превентивный, чем карательный характер, передает сайт 360tv.ru.

«Кроме того, мы предложили правительству индексировать существующие штрафы за складирование отходов в несанкционированных местах», — заявил он. Буцаев добавил, что наказание в виде конфискации транспорта показало свою эффективность в системе прослеживаемости за алкоголем.

По данным РЭО, основная часть нарушителей — это не сами региональные операторы, а подрядные организации, в том числе ИП. Если правительство поддержит предложение РЭО, то компания подготовит проект нормативно-правовых актов.

Сейчас штрафы за несанкционированную свалку составляют от тысячи до двух тысяч рублей для граждан, от 10 тысяч до 30 тысяч — для должностных лиц, от 30 тысяч до 50 тысяч — для ИП и от 100 тысяч до 250 тысяч рублей — для юридических лиц.

#Общество
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