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Posted 21 июля 2021, 12:33

Published 21 июля 2021, 12:33

Modified 29 ноября, 17:50

Updated 29 ноября, 17:50

Число нарушений прав ЛГБТ в Свердловской области сократилось в 1,5 раза

Число нарушений прав ЛГБТ в Свердловской области сократилось в 1,5 раза

21 июля 2021, 12:33
Фото: 1MI.
В 1,5 раза меньше случаев нарушений прав ЛГБТ в Свердловской области зафиксировано за 2020 год. В 2019 году число нарушений составило более 230. Об этом заявили в ресурсном центре для ЛГБТ в Екатеринбурге (организация признана иноагентом).

Координаторы считают, что снижение числа нарушений связано с тем, что поменялась методика их подсчета, а также пандемией коронавируса.

Согласно отчетности, наиболее распространены такие виды психологического насилия, как оскорбления, буллинг или травля, угрозы жизни и здоровью и физическое насилие.

Кроме того, дискриминация представителей ЛГБТ происходила посредством публичного размещения ссылок на страницы в социальных сетях, куда отправлялись сообщения негативного характера.

Число случае физического насилия не изменилось. Их количество составляет порядка 10% от общего числа обратившихся за помощью. Однако зафиксированы случаи, когда на представителей ЛГБТ нападали в общественных местах за их внешний вид.

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека обязал Россию узаконить однополые браки. Это произошло после жалобы влюбленных, которым не разрешили узаконить отношения.

Европейский суд требует узаконить в России однополые браки
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#Общество#Свердловская область#Статистика#ЛГБТ*#ЛГБТ*-движение
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