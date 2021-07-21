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Posted 21 июля 2021, 15:10

Published 21 июля 2021, 15:10

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Изнасилование 12-летней и зараженный ВИЧ пенсионер. Итоги дня в Свердловской области

21 июля 2021, 15:10
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 21 июля.

12-летнюю девочку изнасиловал житель Невьянска около старого бомбоубежища вечером 20 июля. Она гуляла в компании друзей, которые разбежались, когда мужчина начал проявлять к ней интерес. Пострадавшая обратилась за помощью к незнакомой женщине и попросила проводить ее до центра города. Подозреваемого с татуировками на теле всю ночь искала полиция, в итоге он был задержан.

Друзья разбежались: 12-летнюю девочку изнасиловал молодой человек в Невьянске
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Низко пролетевший над крышами домов недалеко от аэропорта Кольцово самолет напугал жителей. Одна из очевидец сообщила, что было ощущение, будто воздушное судно не могло набрать высоту. Однако в аэропорту отметили, что всё работает в штатном режиме, пролетавший самолет был грузовым.

В ближайшее время в Свердловской области не планируется вводить обязательную вакцинацию для работников транспорта, торговли и сферы услуг. Замгубернатора региона Павел Креков пояснил, что сейчас уже привито уже около 40-45% сотрудников многих ТЦ. По его словам, система QR-кодов уже разработана, но пока их вводить не требуется.

Введение обязательной вакцинации отложено в Свердловской области
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Екатеринбурженка обвинила врачей в заражении своего мужа ВИЧ, коронавирусом и гепатитом С. Мужчина лежал на плановой операции в апреле 2020 года. Потом выяснилось, что он заболел COVID-19 и его перевели в другой стационар. Однако у 68-летнего пенсионера сохранялись температура и слабость, и он лег на лечение в госпиталь МВД. Там ему сообщили о положительном результате анализов на ВИЧ и гепатит С. По данному факту в июле 2021 года в ЦГКБ № 1 началась проверка центра СПИДа и Минздрава.

В заражении уральца гепатитом С, COVD-19 и ВИЧ обвинила врачей его жена
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#Общество#Свердловская область#Итоги
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