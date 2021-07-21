Льготные кредиты предприятиям планируют выдавать в «грязных» городах

Posted 21 июля 2021, 04:37
Published 21 июля 2021, 04:37
Modified 29 ноября, 17:39
Updated 29 ноября, 17:39
Решить вопрос о субсидировании банков для выдачи льготных кредитов участникам проекта поручила Минпромторгу вице-премьер Виктория Абрамченко. Срок реализации — 28 июля 2021 года, пишут «Известия».
В поручении вице-премьера указывается, что на выданные банками средства предприятия смогут выполнять разработанные планы, которые приняты в городах для борьбы с грязным воздухом.
Мероприятия по снижению вредных выбросов в воздух разрабатывают сами предприятия. Затем власти ратифицируют план по уменьшению количества выбросов для городов. На экомодернизацию потребуется не менее 474 миллиардов рублей внебюджетных средств.
В секретариате Виктории Абрамченко отметили, что льготные кредиты, вероятно, станут дополнительным стимулом для массовой реализации экологических программ и увеличения инвестиций в экологию.
Напомним, в федеральной программе «Чистый воздух» участвуют 12 городов России: Нижний Тагил, Красноярск, Братск, Норильск, Магнитогорск, Челябинск, Омск, Череповец, Липецк, Новокузнецк, Чита и Медногорск. Проект был запущен 1 октября 2018 года и продлится до 31 декабря 2024 года.