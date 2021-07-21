Льготные кредиты предприятиям планируют выдавать в «грязных» городах

Предприятиям городов с загрязнённым воздухом будут отпускать льготные кредиты. Эта мера позволит снизить выбросы в атмосферу. Её введут в Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Норильске, Челябинске и других городах, входящих в проект «Чистый воздух».

Решить вопрос о субсидировании банков для выдачи льготных кредитов участникам проекта поручила Минпромторгу вице-премьер Виктория Абрамченко. Срок реализации — 28 июля 2021 года, пишут «Известия». В поручении вице-премьера указывается, что на выданные банками средства предприятия смогут выполнять разработанные планы, которые приняты в городах для борьбы с грязным воздухом. Мероприятия по снижению вредных выбросов в воздух разрабатывают сами предприятия. Затем власти ратифицируют план по уменьшению количества выбросов для городов. На экомодернизацию потребуется не менее 474 миллиардов рублей внебюджетных средств. В секретариате Виктории Абрамченко отметили, что льготные кредиты, вероятно, станут дополнительным стимулом для массовой реализации экологических программ и увеличения инвестиций в экологию. Напомним, в федеральной программе «Чистый воздух» участвуют 12 городов России: Нижний Тагил, Красноярск, Братск, Норильск, Магнитогорск, Челябинск, Омск, Череповец, Липецк, Новокузнецк, Чита и Медногорск. Проект был запущен 1 октября 2018 года и продлится до 31 декабря 2024 года. Материалы по теме Жительницы Сухого Лога попросили у Путина чистый воздух в подарок на 8 марта Свердловские власти не планируют исключать Нижний Тагил из проекта «Чистый воздух» TagilCity.ru приняло участие в конференции по вопросам чистого воздуха