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Posted 21 июля 2021, 07:06

Published 21 июля 2021, 07:06

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Обвиняемому в убийстве жены-блогера свердловчанину грозит до 15 лет тюрьмы

21 июля 2021, 07:06
Обвиняемому в убийстве жены-блогера Кристины Журавлевой из Екатеринбурга грозит до 15 лет лишения свободы. Мужчина задушил супругу в ходе конфликта и спустя несколько дней вывез ее тело в лес.

Прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве девушки-блогера Кристины Журавлевой в Сысерти. Супругу женщины — мужчине 1987 года рождения, обвиняемому по статье «Убийство», — грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

В начале апреля свердловчанин во время ссоры с женой задушил ее.

Желая скрыть преступление, злоумышленник, спустя 5 дней арендовал автомобиль, для придания видимости ее прогулки переодел женщину в желтый спортивный костюм, надел на нее кроссовки, положил тело на заднее сидение арендованной машины, поехал в сторону города Сысерти. Увидев неосвещённое место у леса, обвиняемый остановился, вытащил тело женщины в лес и оставил там ее тело, которое впоследствии обнаружил случайный водитель, рассказали подробности в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе расследования дела задержанный мужчина, который ранее сам заявил о пропаже супруги в полицию, дал признательные показания относительно мотива и обстоятельств совершенного преступления, отметили в Следственном комитете.

Как сообщил глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых, до этого инцидента задержанный гражданин в поле зрения сотрудников полиции не попадал.

Над раскрытием этого хоть и бытового, но резонансного преступления, работала группа опытных оперуполномоченных уголовного розыска ОВД Сысерти под руководством полковника полиции Александра Глущенко, руководителя районного отдела Следственного комитета Михаила Минина и опытного следователя СКР Дарьи Вашевой, подчеркнул Горелых.

Напомним, в начале мая следователи раскрыли детали гибели Instagram-блогера Кристины Журавлевой. Ее тело было найдено в лесном массиве водителем, который остановился у леса, чтобы справить нужду.

#Общество#Следственный комитет#Прокуратура#Свердловская область#Уголовное дело#Убийство#Муж#Блогер#Жена#Сысерть
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