Обвиняемому в убийстве жены-блогера свердловчанину грозит до 15 лет тюрьмы

Желая скрыть преступление, злоумышленник, спустя 5 дней арендовал автомобиль, для придания видимости ее прогулки переодел женщину в желтый спортивный костюм, надел на нее кроссовки, положил тело на заднее сидение арендованной машины, поехал в сторону города Сысерти. Увидев неосвещённое место у леса, обвиняемый остановился, вытащил тело женщины в лес и оставил там ее тело, которое впоследствии обнаружил случайный водитель, рассказали подробности в пресс-службе региональной прокуратуры.