Пирамиды и инвестиции: какими уловками пользуются мошенники, предлагая заработать

Posted 21 июля 2021,, 07:04
Published 21 июля 2021,, 07:04
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Уловка — 200%
В 2020 году горожане бросились активно изучать финансовый рынок. На это их подтолкнуло снижение банковских ставок по вкладам, тагильчане отправились искать выгоду. Чем и воспользовались мошенники.
Большую роль сыграла ситуация с коронавирусом. Многие предприятия города сокращали рабочие места, отправляли сотрудников на удаленную форму работы. На фоне этих факторов, предложения злоумышленников вложить средства на выгодных условиях и больших процентах показались жителям Нижнего Тагила уместными. Тем более, в век высоких технологий, когда инвестировать можно, выполнив пару операций на смартфоне.
Ввести в заблуждение — это целое искусство
Самым распространенным методом привлечения клиентов у мошенников является игра на вере людей в то, что можно разбогатеть быстро и без усилий. «Получить прибыль немедленно». «Вклад 70 годовых%», а иногда просто «Разбогатей». Подобной рекламой недоброжелатели привлекают внимание тагильчан в интернете. Рекламные ссылки ведут, как правило, в телеграм-канал или группу в социальных сетях.
Если пользователь слепо проследует всем инструкциям, перейдя по ссылке — начнут поступать предложения на льготных условиях, открытие якобы инвестиционного счета. Как правило, переписка ведется в мессенджере, что приумножает шансы мошенников остаться безнаказанными после овладения вашими — никто не сможет установить их личность через анонимные зашифрованные сервисы.
Существует и множество других схем. Например, мошенники могут заманить вас на свой сайт якобы инвестиционной компании. Изобретательные жулики могут выделяться красивыми видео, ярким дизайном сайта. Зачастую, компании носят зарубежные наименования и зарегистрированы за границей. Вам могут обещать инвестиции в крупнейшие зарубежные организации. Но в лучшем случае — преступники создадут видимость движения на демо-счете.
TagilCity.ru напоминает, что без лицензии, выданной Банком России, зарубежная фирма не имеет права оказывать финансовые услуги в пределах страны. В случае банкротства компании жертвам придется судиться за собственные средства по месту регистрации организации. Лучше всего предварительно проверить наличие лицензии у компании на сайте ЦБ РФ, также там есть список компаний с признаками нелегальной деятельности. Такая проверка займет пару минут, но сэкономит время, деньги и нервы.
Мошенников можно вычислить по нескольким признакам. Например, название компании может отличаться от наименования регистрационного свидетельства в разделе «Документы». А договор недобросовестные граждане предлагают заключить с третьей компанией.
Стоит проверить, существует ли вообще компания, которая предлагает вам заключить договор об инвестировании. Также проверить эффективность работы можно по отзывам. Единый государственный реестр юридических лиц подскажет, какую деятельность ведет организация, если она там заявлена. Нужно понять, кому вы собираетесь перечислять денежные средства в рамках договора. Если это цепочка посредников со счетами физических лиц, да еще и за рубежом — вероятнее всего перед вами мошенники,
считает директор Департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.
Инвестфонд «Рожки да ножки»
Мошенники не отстают и в креативности, они используют модные темы, чтобы привлекать людей — например, они убеждают инвесторов, что их деньги будут вложены в криптовалюту, в «биток». В некоторых случаях криптовалюта может быть использована, как платежный инструмент. Потерпевшим продают «биток» и предлагают получать с него проценты, после перевода на электронный кошелек. Криптовалюты, в которую правонарушители предлагают вложиться, может и не существовать.
Редакция напоминает, что единственным законным платежным средством в России считается рубль.
Если вам предлагают инвестировать в какие-то активы, предварительно переведя деньги через криптовалюту, то делается это по одной причине — чтобы у вас не было шансов вернуть потом деньги,
предупреждает Валерий Лях.
В Свердловской области людям чаще всего предлагают сыграть на бирже. Мошенники под видом представителей трейдинговой организации предлагают внести деньги на фондовую площадку. Они обещают быстрое получение высокого дохода и говорят, что можно будет «вывести» дивиденды и средства со счета в любой момент. Однако если вы захотите вывести деньги с личного аккаунта, сделать этого вы не сможете.
Напомним, об одном из подобных преступлений сообщалось 12 января 2021 года, тогда жителя Екатеринбурга мошенники обманули на семь миллионов рублей, предложив сыграть на бирже.
Внимание — пирамида!
Почти в 100% случаях за красочными описаниями выгодных инвестиций, преступники скрывают финансовую пирамиду, в которой дивиденды перекачивает верхушка у «инвесторов», которые находятся на нижних ступенях этой самой пирамиды. Люди часто попадают на психологические уловки со стороны злоумышленников. Считают, что успеют покинуть пирамиду до того, как будут обмануты, но весь доход получают организаторы. Однако в наше время рискуют стать жертвами махинаций не только те, кто уже передал свои деньги. Достаточно зарегистрироваться на сайте, после чего ваши данные будут переданы телефонными мошенниками и спамерам.
Тем, кто интересуется финансовым рынком и инвестициями, стоит делать это через легального брокера. Перед заполнением регистрационной формы, рекомендуется проверять компанию на наличие лицензии. Это можно сделать на сайте банка России.
При этом надо помнить, что инвестиции, даже через брокера с идеальной репутацией, — это всегда риск. Доходность вам не может гарантировать никто. У всех акций существует период роста и падения. Если вы не являетесь специалистом — лучшим вариантом для вас станут государственные облигации и банковские депозиты.