Пирамиды и инвестиции: какими уловками пользуются мошенники, предлагая заработать

Почти в 100% случаях за красочными описаниями выгодных инвестиций, преступники скрывают финансовую пирамиду, в которой дивиденды перекачивает верхушка у «инвесторов», которые находятся на нижних ступенях этой самой пирамиды. Люди часто попадают на психологические уловки со стороны злоумышленников. Считают, что успеют покинуть пирамиду до того, как будут обмануты, но весь доход получают организаторы. Однако в наше время рискуют стать жертвами махинаций не только те, кто уже передал свои деньги. Достаточно зарегистрироваться на сайте, после чего ваши данные будут переданы телефонными мошенниками и спамерам.