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Posted 21 июля 2021, 10:32

Published 21 июля 2021, 10:32

Modified 18 сентября 2022, 12:03

Updated 18 сентября 2022, 12:03

В «Квадре» рассказали о замене изношенных труб на трех улицах Смоленска

В «Квадре» рассказали о замене изношенных труб на трех улицах Смоленска

21 июля 2021, 10:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Смоленске направили 70 миллионов рублей на замену 1,5 километра труб на трех участках.

Работы проводила компания "Квадра" и уже завершила их на двух участках. Еще на одном осталось смонтировать 50 метров труб, пишет mk-smolensk.ru.

Главный инженер Алексей Монс сообщил, что работы проходят без выходных и используются все нужные ресурсы и силы. Это позволит возобновить подачу горячей воды в части домов в указанные сроки. Остальные объекты должны подключить 26 июля.

Добавим, что работы проходят на Гагарина, Ново-Киевской и Нормандии-Неман. В целом на подготовку к отопительному сезону потребуется 460 миллионов рублей.

В рамках летней ремонтной кампании заменят 4,7 километра теплосетей. Вместе с этим рабочие проведут ремонт оборудования.

Компания уже не первый год проводит замену изношенных трубопроводов. За последние пять лет поменяли участки общей длиной 34 километра.

#Общество
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