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Posted 21 июля 2021, 08:58

Published 21 июля 2021, 08:58

Modified 18 сентября 2022, 12:03

Updated 18 сентября 2022, 12:03

Введение обязательной вакцинации отложено в Свердловской области

Введение обязательной вакцинации отложено в Свердловской области

21 июля 2021, 08:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Обязательная вакцинация для работников транспорта, торговли и сферы услуг властями региона не планируется.

20 июля 2021 года заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков провёл совещание с главами торговых центров. На сегодняшний день привито уже более 40-45% работников многих торговых комплексов. Ещё месяц назад вакцинированных было не более 5-10%, рассказал Креков на брифинге.

Учитывая ситуацию в регионе обязательная вакцинация не планируется.

Также Креков добавил, что система QR-кодов уже разработана, но на данный момент она не требуется. Кроме того, сейчас планируют разрешить заселение в студенческие общежития только тем, у кого есть прививка.

Напомним, студенты УрГЭУ с 1 сентября 2021 года без вакцинации от коронавируса не будут допускаться до занятий.

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#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Свердловская область#Вакцинация#Пандемия#COVID-19
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