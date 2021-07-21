За взимание незаконной платы с грузоперевозчиков задержан глава ГИБДД Ставрополья

Posted 21 июля 2021, 09:35
Published 21 июля 2021, 09:35
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
Задержания руководящего состава регионального УГИБДД Ставрополья прошли при участии полиции и Росгвардии 20 июля 2021 года, сообщает NewsTracker.
Одним из первых о спецоперации рассказал местный депутат Александр Хинштейн в своем телеграмм-канале и опубликовал фото из особняка начальника ГИБДД Сафонова. В соцсетях жители активно обсуждали убранство жилища полицейского и прозвали особняк «мини-Версалем».
В данный момент возбуждено уголовное дело в отношении восьми человек — самого начальника ГИБДД, его зама, экс-начальника Госавтоинспекции, инспектора , его супруги и еще нескольких человек.
По версии следствия, эта «компания», начиная с 2017 года, занималась взиманием незаконной платы с грузоперевозчиков за транспортировку зерна и других товаров.
Взятки для водителей большегрузов, действительно, существуют. На территории Ставропольского края они составляют в среднем 5 тысяч рублей, а для ИП, на которые мы работаем, от 15 до 20 тысяч рублей за каждую машину, рассказал о системе взяток на постах ГИБДД изданию один из водителей.
В июле 2021 года в сети было опубликовано видео жителя Кочубеевского района, где видно, как водитель грузовика останавливается на посту и завешивает номера, а затем проходит на сам пост и проезжает дальше. Инцидент, запечатленный на кадрах, главный госавтоинспектор Сафонов объяснил отсутствие на постах условий для проверяющих.
Сейчас Алексей Сафонов отстранен от службы, поста лишился и глава ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Сергей Щеткин.
Напомним, дело бывшего начальника ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова о злоупотреблении должностными полномочиями передано в суд. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении него и других сотрудников ГИБДД.