7,5 млрд рублей выделит Мишустин на медицинский кластер в Екатеринбурге

Posted 22 июля 2021, 10:51
Published 22 июля 2021, 10:51
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
Михаил Мишустин ознакомился с проектом масштабного объединения медицинских учреждений и институтов в микрорайоне Академическом Екатеринбурга, сообщает ТАСС. На основании этого Минфину, Минздраву и Минэкономразвития поручено предусмотреть в федеральном бюджете до 7,5 млрд рублей на его проектирование и строительство.
В состав медицинского кластера войдут Уральский НИИ ОММ, УГМУ и другие учреждения уральского региона. Минздраву поручено до 1 октября 2021 года заключить соглашение с региональными властями о проектировании и строительстве НИИ охраны материнства и младенчества.
Также будет создана инфраструктура для обучения студентов-медиков. Предусмотрено выделить помещения для проведения научных исследований. Под реализацию проекта кластера будет передан участок земли площадью 5,5 га, участок будет передан в федеральную собственность. Планируется, что ежегодно в медицинском комплексе будут получать лечение около 20 тысяч пациентов.
Напомним, к 2024 году в Екатеринбурге появится медкластер в Академическом. В первую очередь планируется обновление материально-технической базы НИИ ОММ. После этого будет возведено здание университета мирового уровня.