7,5 млрд рублей выделит Мишустин на медицинский кластер в Екатеринбурге

Также будет создана инфраструктура для обучения студентов-медиков. Предусмотрено выделить помещения для проведения научных исследований. Под реализацию проекта кластера будет передан участок земли площадью 5,5 га, участок будет передан в федеральную собственность. Планируется, что ежегодно в медицинском комплексе будут получать лечение около 20 тысяч пациентов.