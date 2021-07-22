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Posted 22 июля 2021, 10:51

Published 22 июля 2021, 10:51

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

7,5 млрд рублей выделит Мишустин на медицинский кластер в Екатеринбурге

22 июля 2021, 10:51
До 7,5 млрд рублей поручил предусмотреть в федеральном бюджете премьер-министр РФ Михаил Мишустин правительству России. Средства будут направлены на проектирование и строительство медкластера в микрорайоне Екатеринбурга.

Михаил Мишустин ознакомился с проектом масштабного объединения медицинских учреждений и институтов в микрорайоне Академическом Екатеринбурга, сообщает ТАСС. На основании этого Минфину, Минздраву и Минэкономразвития поручено предусмотреть в федеральном бюджете до 7,5 млрд рублей на его проектирование и строительство.

В состав медицинского кластера войдут Уральский НИИ ОММ, УГМУ и другие учреждения уральского региона. Минздраву поручено до 1 октября 2021 года заключить соглашение с региональными властями о проектировании и строительстве НИИ охраны материнства и младенчества.

Также будет создана инфраструктура для обучения студентов-медиков. Предусмотрено выделить помещения для проведения научных исследований. Под реализацию проекта кластера будет передан участок земли площадью 5,5 га, участок будет передан в федеральную собственность. Планируется, что ежегодно в медицинском комплексе будут получать лечение около 20 тысяч пациентов.

Напомним, к 2024 году в Екатеринбурге появится медкластер в Академическом. В первую очередь планируется обновление материально-технической базы НИИ ОММ. После этого будет возведено здание университета мирового уровня.

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