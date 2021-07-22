Инфраструктурные облигации для проблемных объектов предложил привлечь Эдуард Россель

Большие затраты идут на строительство комплекса к форуму молодежи 2023 года, стоимость проекта оценивается в 60 млрд рублей. Это огромные объемы. Метро поперек Екатеринбурга также строить надо, более 10 лет тянется вопрос о строительстве второй ветки, пока этот проект не двигается, к сожалению, потому что не хватает денежных средств,посетовал Эдуард Россель.