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Posted 22 июля 2021, 08:42

Published 22 июля 2021, 08:42

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Инфраструктурные облигации для проблемных объектов предложил привлечь Эдуард Россель

22 июля 2021, 08:42
Для реализации дорогостоящих или проблемных проектов в Екатеринбурге бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель предложил использовать инфраструктурные облигации области.

Свердловская область является одним из шести регионов, где за счет инфраструктурных облигации планируется строительство объектов, сообщает ТАСС. При строительстве объектов к всемирным студенческим играм 2023 года или при прокладке второй ветки метро в Екатеринбурге член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Эдуард Россель предложил использовать такие облигации в Свердловской области.

Большие затраты идут на строительство комплекса к форуму молодежи 2023 года, стоимость проекта оценивается в 60 млрд рублей. Это огромные объемы. Метро поперек Екатеринбурга также строить надо, более 10 лет тянется вопрос о строительстве второй ветки, пока этот проект не двигается, к сожалению, потому что не хватает денежных средств,посетовал Эдуард Россель.

Также экс-губернатор предложил использовать данные облигации при строительстве еще двух проектов в Екатеринбурге, для строительства хирургического корпуса в областной больнице № 1 и для завершения строительства и реконструкции Екатеринбургской кольцевой автодороги.

Денежные средства от размещения инфраструктурных облигаций планируется выдавать на строительство инфраструктуры на срок до 15 лет для жилищного строительства и до 30 лет для концессий и ГЧП под льготную ставку. Что обеспечивается субсидией из федерального бюджета и региональными государственными гарантиями. Данные облигации можно использовать для финансирования дорожной, инженерной и социальной инфраструктуры города.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев договорился с Михаилом Мишустиным о том, чтобы федеральный транш в 2,4 млрд рублей выделили заранее, чтобы завершить строительство объездной дороги в 2022 году.

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#Общество#Новости УрФО#Больница#Метро#Строительство#Эдуард Россель#ЕКАД#Екатеринбург#Облигации
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