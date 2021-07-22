Неизвестные с отрубленными звериными головами в руках напугали екатеринбуржцев

Posted 22 июля 2021, 06:25
Published 22 июля 2021, 06:25
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
С останками животных в руках молодые мужчины были замечены на улице Краснолесья в Екатеринбурге утром 20 июля. Они смеялись и подходили к прохожим, демонстрируя головы и кишки зверей.
Компания попала на камеры видеонаблюдения в одном из лифтов многоэжтажки.
До истерики своим поведением они довели одну из местных жительниц по имени Анна.
Они подходили к людям с головой барана, косули и органом животного со словами: «Девушка, заберите мое сердце» и смеялись при этом, рассказала девушка Е1.
По ее словам, молодые люди находились в неадекватном состоянии. Об инциденте девушка сообщила участковому полиции. В МВД пообещали проверить информацию.
Напомним, в одном из магазинов Екатеринбурга подросток устроил драку из-за пива с сотрудником торговой точки. Парень, впавший в агрессивное состояние, нецензурно выражался и бросал банки банки с пивом на пол, а затем ногой разбил стекло входной двери.