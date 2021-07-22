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Posted 22 июля 2021, 06:25

Published 22 июля 2021, 06:25

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Неизвестные с отрубленными звериными головами в руках напугали екатеринбуржцев

22 июля 2021, 06:25
Молодые люди, разгуливающие с отрубленными звериными головами в руках, напугали жителей Академического района Екатеринбурга.

С останками животных в руках молодые мужчины были замечены на улице Краснолесья в Екатеринбурге утром 20 июля. Они смеялись и подходили к прохожим, демонстрируя головы и кишки зверей.

Компания попала на камеры видеонаблюдения в одном из лифтов многоэжтажки.

До истерики своим поведением они довели одну из местных жительниц по имени Анна.

Они подходили к людям с головой барана, косули и органом животного со словами: «Девушка, заберите мое сердце» и смеялись при этом, рассказала девушка Е1.

По ее словам, молодые люди находились в неадекватном состоянии. Об инциденте девушка сообщила участковому полиции. В МВД пообещали проверить информацию.

Напомним, в одном из магазинов Екатеринбурга подросток устроил драку из-за пива с сотрудником торговой точки. Парень, впавший в агрессивное состояние, нецензурно выражался и бросал банки банки с пивом на пол, а затем ногой разбил стекло входной двери.

Подросток из-за пива устроил драку с сотрудником магазина в Екатеринбурге
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#Общество#Происшествия#Новости УрФО#Лифт#Екатеринбург
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