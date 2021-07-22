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Posted 22 июля 2021, 10:09

Published 22 июля 2021, 10:09

Modified 24 декабря, 18:12

Updated 24 декабря, 18:12

Перепутали с тезкой: ЗАГС Первоуральска зарегистрировал смерть живой пенсионерки

22 июля 2021, 10:09
Из-за необоснованной регистрации смерти пожилой женщины прокуратура проверяет отдел ЗАГС Первоуральска.

Жительница Первоуральска Свердловской области обратилась за помощью в прокуратуру, когда обнаружила, что числится мертвой. Пенсионерке перестали начислять выплаты, так как информация о кончине была передана в Пенсионный фонд. Соответствующий акт записи актов гражданского состоянии сделали сотрудники местного отдела ЗАГС в марте 2021 года.

Умерла тезка заявительницы, каких-либо документов на имя умершей женщины не было обнаружено. Сотрудники ОМВД России по Первоуральску установили личность умершей со слов соседей, установив ошибочно дату рождения, принадлежащую заявительнице, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Аннулировать актовую запись может суд, когда рассмотрит документы женщины. Их прокурор запросил у уполномоченных ведомств и поставил рассмотрение обращения на личный контроль.

Напомним, в начале февраля в Екатеринбурге в одном из отделений Сбербанка 81-летней женщине отказали в выплате пенсии, так как она «умерла». Ее паспорт по ошибке был занесен в базу умерших людей в полиции. Исправили положение сотрудники правоохранительных органов через несколько дней.

В Екатеринбурге банк отказался выдать пенсию клиентке из-за ее «смерти»
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#Общество#Первоуральск#Свердловская область#Смерть#Пенсионерка#ЗАГС#Прокурорская проверка
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