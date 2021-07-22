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Posted 22 июля 2021, 14:25

Published 22 июля 2021, 14:25

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Пухляш из Little Big выступил с танцем в Екатеринбурге

22 июля 2021, 14:25
Актер Дмитрий Красилов, который известен своим танцем в музыкальном клипе группы Little Big, провел шоу «Караоке в большом городе» в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) в Екатеринбурге.

Теперь шоу с участием танцора будет показано на телевидение осенью, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу ТК «Муз ТВ». Также в эфир попадут жители уральской столицы, которые выступили на мероприятии в ЦПКиО. Сам актер порекомендовал горожанам заниматься танцами и проявлять свои способности.

Напомним, в марте Дмитрий Красилов также прилетел в Екатеринбург. Он станцевал на набережной и выложил видеозапись.

#Свободное время#Новости УрФО#Телевидение#Актер#Танец#Екатеринбург
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