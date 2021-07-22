Пухляш из Little Big выступил с танцем в Екатеринбурге

Теперь шоу с участием танцора будет показано на телевидение осенью, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу ТК «Муз ТВ». Также в эфир попадут жители уральской столицы, которые выступили на мероприятии в ЦПКиО. Сам актер порекомендовал горожанам заниматься танцами и проявлять свои способности.