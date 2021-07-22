Пухляш из Little Big выступил с танцем в Екатеринбурге

Posted 22 июля 2021, 14:25
Published 22 июля 2021, 14:25
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
Теперь шоу с участием танцора будет показано на телевидение осенью, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу ТК «Муз ТВ». Также в эфир попадут жители уральской столицы, которые выступили на мероприятии в ЦПКиО. Сам актер порекомендовал горожанам заниматься танцами и проявлять свои способности.
Напомним, в марте Дмитрий Красилов также прилетел в Екатеринбург. Он станцевал на набережной и выложил видеозапись.