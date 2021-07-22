Тагильчане могут поддержать инициативу об ужесточении эко-ответственности заводов

У нас есть возможность показать, чего мы стоим и можем ли сплачиваться в нужные моменты с целью решения общих проблем, которые касаются нас как жителей территорий. Надо, чтобы мы собрали 100 000 подписей. По числу проголосовавших поймем, насколько реально мы как жители способны и можем многое,добавил Волегов.