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Posted 22 июля 2021, 08:25

Published 22 июля 2021, 08:25

Modified 29 ноября, 17:44

Updated 29 ноября, 17:44

Тагильчане могут поддержать инициативу об ужесточении эко-ответственности заводов

22 июля 2021, 08:25
Сюжет
Выбросы
Жители Нижнего Тагила могут поддержать инициативу экологов России об установлении предприятиями санитарно-защитных зон.

Экологи РФ создали инициативу, что нужно обязать предприятия промышленных городов, в том числе предприятия Нижнего Тагила, на законодательном уровне установить санитарно-защитные зоны в связи с сильным загрязнением воздуха из-за промышленных выбросов.

По мнению экоактивистов, на сегодняшний день система мониторинга атмосферного воздуха система наблюдений за его состоянием и уровнем загрязнения не позволяет достоверно оценивать прогноз состояния воздуха. Из-за данной системы конституционное право населения на получение подлинной информации о состоянии окружающей среды ограничено.

Кроме санитарно-защитных зон, экологи требуют обязать по периметру этих зон поставить приборы измерения и учёта, которые будут постоянно мониторить состояние воздуха и публиковать эти данные в открытом доступе. Таким образом люди смогут наблюдать за уровнем загрязнённости атмосферы в соответствии с российским законодательством в сфере охраны окружающей среды.

Мы шли к этому долго и трудно. Годы работы в своих регионах — от пикетов и митингов до официальных обращений в органы власти и исковых заявлений,рассказал редакции TagilCity.ru эколог Андрей Волегов.

В Нижнем Тагиле санитарно-защитная зона сейчас установлена только у «Уралхимпласта».

У нас есть возможность показать, чего мы стоим и можем ли сплачиваться в нужные моменты с целью решения общих проблем, которые касаются нас как жителей территорий. Надо, чтобы мы собрали 100 000 подписей. По числу проголосовавших поймем, насколько реально мы как жители способны и можем многое,добавил Волегов.

Инициатива будет действительна до 20 июля 2022 года.

Напомним, в декабре 2020 года глава Свердловской области Евгений Куйвашев во время пресс-конференции заявил, что проекты санитарно-защитных зон предприятий Нижнего Тагила находятся на государственной экспертизе.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#Здоровье#Выбросы#Предприятия#Инициатива#Загрязнение атмосферы#Промышленность#Санитарно-защитные зоны
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