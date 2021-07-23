Демонтажные работы проводятся на новой спортплощадке в школе № 13 Нижнего Тагила

Владислав Пинаев заявил, что в Северном поселке необходимо наличие спортивной площадки, поскольку на ней смогут тренироваться и ученики, и кадеты, и жители. Также он подчеркнул, что достаточно большое количество объектов на территории Нижнего Тагила нуждается в ремонте. Мэрии города удалось договориться о финансировании строительства еще одного стадиона между МОУ СОШ № 9 и МБОУ СОШ № 35. На данный момент МУП «Тагилгражданпроект» заканчивает проектирование.