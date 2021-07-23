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Posted 23 июля 2021, 15:55

Published 23 июля 2021, 15:55

Modified 18 сентября 2022, 12:04

Updated 18 сентября 2022, 12:04

На снижение уровня бедности в Свердловской области планируется потратить 334 млрд

На снижение уровня бедности в Свердловской области планируется потратить 334 млрд

23 июля 2021, 15:55
Фото: 1MI.
На снижение уровня бедности в Свердловской области за 10 лет планируется потратить 334 миллиарда рублей.

Об этом говорится в программе по снижению уровня бедности в регионе до 2030 года. Ее утвердил губернатор Евгений Куйвашев. В ней сказано, что к концу десятилетия число бедных в регионе должно уменьшиться до 5,6%. На данный момент 388 тысяч или 9% человек имеют доход менее прожиточного минимума.

Средства на реализацию программы будут выделяться как из областного, так и федерального бюджета.

В документе сказано, что нужный эффект планируется достигнуть за счет стимулирования общего роста доходов граждан, увеличения уровня соцобеспечения и адресности соцподдержки.

Какими конкретно методами планируется снизить бедность не уточняется.

#Экономика#Свердловская область#Снижение#Бедность
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