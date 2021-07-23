На снижение уровня бедности в Свердловской области планируется потратить 334 млрд

Об этом говорится в программе по снижению уровня бедности в регионе до 2030 года. Ее утвердил губернатор Евгений Куйвашев. В ней сказано, что к концу десятилетия число бедных в регионе должно уменьшиться до 5,6%. На данный момент 388 тысяч или 9% человек имеют доход менее прожиточного минимума.