На снижение уровня бедности в Свердловской области планируется потратить 334 млрд

Posted 23 июля 2021, 15:55
Published 23 июля 2021, 15:55
Modified 18 сентября 2022, 12:04
Updated 18 сентября 2022, 12:04
Об этом говорится в программе по снижению уровня бедности в регионе до 2030 года. Ее утвердил губернатор Евгений Куйвашев. В ней сказано, что к концу десятилетия число бедных в регионе должно уменьшиться до 5,6%. На данный момент 388 тысяч или 9% человек имеют доход менее прожиточного минимума.
Средства на реализацию программы будут выделяться как из областного, так и федерального бюджета.
В документе сказано, что нужный эффект планируется достигнуть за счет стимулирования общего роста доходов граждан, увеличения уровня соцобеспечения и адресности соцподдержки.
Какими конкретно методами планируется снизить бедность не уточняется.