Сильные дожди, грозы и град ожидаются в Свердловской области

Posted 23 июля 2021, 10:42
Published 23 июля 2021, 10:42
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
Проявлением поражающего фактора опасного метеорологического явления считается дождевой паводок, затопление территории, размыв почвы, разрушение построек, повал деревьев и другое, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.
Напомним, неурожай в Свердловской, Курганской и Челябинской областях прогнозируется из-за недостатка осадков. Также из-за этого установилась засуха. В Свердловской области от установленной нормы выпало 50% осадков.