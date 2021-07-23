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Posted 23 июля 2021, 10:42

Published 23 июля 2021, 10:42

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Сильные дожди, грозы и град ожидаются в Свердловской области

23 июля 2021, 10:42
В течение суток 24 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

Проявлением поражающего фактора опасного метеорологического явления считается дождевой паводок, затопление территории, размыв почвы, разрушение построек, повал деревьев и другое, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.

Напомним, неурожай в Свердловской, Курганской и Челябинской областях прогнозируется из-за недостатка осадков. Также из-за этого установилась засуха. В Свердловской области от установленной нормы выпало 50% осадков.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Здоровье#Погода#Предупреждение#Экстренное предупреждение
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