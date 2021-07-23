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Posted 23 июля 2021, 14:31

Published 23 июля 2021, 14:31

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Защищавшая тротуарную плитку в жилом комплексе екатеринбурженка получила удар в живот

23 июля 2021, 14:31
Защищая тротуарную плитку, выложенную возле домов в ЖК «Западный» в Екатеринбурге, женщина получила удар в живот от учредителя компании-застройщика ЖСК.

Директор УК «Мастер», обслуживающей несколько домов жилищного комплекса «Западный» в Екатеринбурге, заметила, что возле домов начали разбирать тротуарную плитку, сообщает Е1. Женщина вышла выяснить, в чем дело, и получила удар в живот от учредителя компании-застройщика ЖСК.

Увидев, что плитка возле домов разбирается и вывозится, директор УК вызвала полицию. До приезда полицейских она потребовала приостановить работы по разбору и вывозу придомовой плитки. Рабочие, которые всё это делали, ее просто не пустили к месту разбора. Тогда в конфликт с рабочими вмешался учредитель ЖСК «Западный». По словам женщины, она получила от него удар в живот. Он считает плитку своей собственностью и оспаривает, что эта территория и ее благоустройство принадлежат жильцам комплекса.

Мне больно дышать, принимать пищу. Вероятно все же придется лечь в больницу,говорит женщина.

Со слов мужчины, участок, о котором идет речь, вовсе не является придомовой территорией, и документы об этом он предоставил полиции. Работы ведутся законно и на месте плит, где была временная строительная дорога от дома № 13 по улице Очеретина в Екатеринбурге, будут делать постоянную асфальтированную дорогу, о чем жители писали в прокуратуру города.

Также учредитель компании-застройщика ЖСК утверждает, что в конфликте директор УК сама вела себя агрессивно, бросалась на него с электрошокером и исцарапала ему лицо. По словам инвестора, он был вынужден ее ударить.

По поводу произошедшего екатеринбурженка написала заявление в полицию. Споры, связанные с ЖК «Западный», решаются в судебном порядке.

Напомним, из-за того, что неизвестные натянули трос вблизи строящегося квартала жилого комплекса «Клевер Парк» в Екатеринбурге, мужчина на электросамокате наехал на него и опрокинувшись, ударился головой о плитку.

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