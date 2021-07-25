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Posted 25 июля 2021, 13:59

Published 25 июля 2021, 13:59

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Аномальное похолодание и тагильчанин-путешественник. Итоги дня в Свердловской области

25 июля 2021, 13:59
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 25 июля.

Список кандидатов от Нижнего Тагила утвердили в партии «Справедливая Россия — За правду». Теперь кандидаты планируют представлять партию в Законодательном собрании Свердловской области. В число персон, на которые делают ставки, входят общественница, медиаменеджер и медик. Окончательное решение партия приняла по итогам конференции, которая состоялась 23 июля. В результате в качестве кандидатов в депутаты регионального ЗакСО по одномандатным округам Нижнего Тагила партия выдвинула три персоны: Евгений Михайлид, Надежда Журавлева и Павел Пахомов.

Тренер по плаванию из Нижнего Тагила Владислав Смирнов решил переоборудовать микроавтобус под дом на колесах и начать путешествовать по всей России. Теперь в свои поездки тагильчанин берет и подопечных. Спортсмены тренируются на свежем воздухе и знакомятся с достопримечательностями страны. О том, чтобы начать путешествовать таким образом, тренер мечтал с детства.

В Нижнем Тагиле на скамейке рядом с остановкой «Урал» мужчина, которому стало плохо, час ждал помощи от врачей скорой медицинской помощи. Об этом рассказала подписчица TagilCity.ru. Прибывший на место инцидента автомобиль «скорой» помощи с медиками около часа простоял на остановке. Мужчине не оказывалась никакая помощь. Затем подъехала бригада полицейских. Сотрудники полиции походили вокруг мужчины, после чего погрузили его в «скорую». Перед этим они, по словам очевидицы, протащили человека в бессознательном состоянии по асфальту.

Мужчина час ждал от «скорой» помощи возле «Урала» в Нижнем Тагиле
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Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о несвойственном для данного времени года похолодании на Урале и Западной Сибири. Похолодания ожидаются в начале следующей недели. 26 июля в Свердловской области прогнозируется сильное понижение температуры воздуха, местами до +4…+6 градусов. Максимальная температура днем в период похолодания составит +17…+18 градусов.

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Итоги
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