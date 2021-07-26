Долг на 755 миллионов выставлен обанкротившемуся уральскому олигарху и депутату

По словам компаньона юридической компании «Генезис» Василия Сосновского, финансовым управляющим сейчас проводится инвентаризация имущества Язева. Также проводится анализ сделок должника и формируется реестр требований кредиторов. На сегодняшний день Язев является банкротом, и возможность его привлечения к ответственности по долгам управляющей компании особенно не меняет ситуацию. То есть наличие банкротства не избавляет от субсидиарной задолженности, пишет Е1.