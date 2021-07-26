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Posted 26 июля 2021, 08:29

Published 26 июля 2021, 08:29

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Долг на 755 миллионов выставлен обанкротившемуся уральскому олигарху и депутату

26 июля 2021, 08:29
Экс-депутату Госдумы и олигарху Валерию Язеву придётся выплачивать задолженности управляющей компании «Ява» в размере 755,9 миллиона рублей.

Выплату долга потребовал конкурсный управляющий Александр Борноволоков. Он написал заявление в Арбитражный суд Свердловской области о привлечении Язева и экс-руководителя компании Игоря Гребенщикова к субсидиарной ответственности в размере 755,9 миллионов рублей, пишет «Коммерсант-Урал».

В августе 2020 года Язева признали банкротом. На тот момент его долг составлял не менее 1,6 миллиарда рублей.

По словам компаньона юридической компании «Генезис» Василия Сосновского, финансовым управляющим сейчас проводится инвентаризация имущества Язева. Также проводится анализ сделок должника и формируется реестр требований кредиторов. На сегодняшний день Язев является банкротом, и возможность его привлечения к ответственности по долгам управляющей компании особенно не меняет ситуацию. То есть наличие банкротства не избавляет от субсидиарной задолженности, пишет Е1.

Также Сосновский добавил, что долг будет выплачиваться за счёт пенсии должника. Кроме того, такая задолженность может передаваться по наследству.

Напомним, недавно свердловский Арбитражный суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Льва Ковпака. Под арест попали вся недвижимость парламентария, автомобили, объекты интеллектуальной собственности, акции. Однако решение суда Ковпаку удалось оспорить.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Свердловская область#Депутат#Банкротство#Долг#Арест имущества
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