Из-за кредита на 700 тысяч инвалид с маленькой дочкой лишился жилья в Екатеринбурге

Предприниматель сперва надеялся, что это недоразумение. Звонков с сообщениями о том, что в связи с долгом дело передаётся в суд, не было. Писем, повесток в суд также не было. По его словам, квартира продана за 2,4 миллиона рублей, несмотря на то, что она была описана за 3,5 миллиона. Банком было взыскано более 800 тысяч рублей в счёт оплаты долга. Деньги находятся под арестом.