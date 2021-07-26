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Posted 26 июля 2021, 07:46

Published 26 июля 2021, 07:46

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Названы ограничительные меры против COVID-19 в свердловских школах с 1 сентября

26 июля 2021, 07:46
Сюжет
Коронавирус
В связи с новым ростом заболеваемости COVID-19 в Свердловской области будут действовать ограничения для образовательных учреждений с 1 сентября 2021 года.

Руководители школ будут действовать согласно постановлению главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 года, уточнили в Роспотребнадзоре.

С 1 сентября 2021 года в школьных учреждениях нельзя будет проводить массовые мероприятия, посещать школу переболевшим или контактировавшим с больным коронавирусом, если нет врачебного заключения о том, что противопоказаний для посещения нет, пишет Е1.

Также для сотрудников школы есть ряд обязательных соблюдений мер профилактики, безопасности и индивидуальных средств защиты. Так, при обнаружении любых симптомов инфекционных заболеваний следует незамедлительно изолировать больного до приезда скорой помощи, измерять температуру всем входящим с улицы, обеспечить все классы отдельным учебным кабинетом, кроме занятий, на которых требуется специальное оборудование: физкультура, рисование, технология, физика, химия и прочие.

Кроме того, в школах необходимо делать уборку с дезсредствами и очищать вентиляционные решетки, установить антисептические средства для обработки рук при входе в школу, столовую и туалеты. Помимо этого, следует проводить дезинфекцию воздуха и неоднократно проветривать помещения, мыть посуду при максимальной температуре воды, а также обеспечить сотрудников столовой масками и перчатками.

Напомним, студенты УрГЭУ без прививки от коронавируса или без ПЦР-тестов с 1 сентября 2021 года не будут допущены к занятиям. А непривитым студентам УрФУ не разрешается заселяться в студенческие общежития.

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#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Свердловская область#Профилактика#Меры безопасности#Школы#COVID-19
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