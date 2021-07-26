Названы ограничительные меры против COVID-19 в свердловских школах с 1 сентября

Кроме того, в школах необходимо делать уборку с дезсредствами и очищать вентиляционные решетки, установить антисептические средства для обработки рук при входе в школу, столовую и туалеты. Помимо этого, следует проводить дезинфекцию воздуха и неоднократно проветривать помещения, мыть посуду при максимальной температуре воды, а также обеспечить сотрудников столовой масками и перчатками.