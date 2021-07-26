Пламя в десятки метров: мощный взрыв прогремел на газопроводе в Пермском крае

По предварительным данным, в результате инцидента обошлось без пострадавших, сообщает Properm.ru. По словам очевидцев, высота пламени достигает несколько десятков метров. Авария, предположительно, случилась на магистральном трубопроводе, принадлежащем ООО «Газпром трансгаз Чайковский». На видеозаписи с места событий можно увидеть, как всполохи пламени уходят в небо. Также от огня исходит коричный дым.